  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, в який клуб перейшов колишній захисник «Зорі»

    Українець буде виступати у чемпіонаті Словаччини
    Колишній захисник «Зорі» Артем Сухоцький став гравцем «Слована» з Братислави. Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. Угода з 25-річним футболістом розрахована на чотири з половиною роки, про що заявив президент словаків Іван Кмотрік. «Артем регулярно грав в чемпіонаті України, а восени провів всі матчі
    • Сьогодні, 13:11
    • Розсилка
    Фото: офіційний сайт Слована
    Фото: офіційний сайт Слована

    Українець буде виступати у чемпіонаті Словаччини

    Колишній захисник «Зорі» Артем Сухоцький став гравцем «Слована» з Братислави.

    Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу.

    Угода з 25-річним футболістом розрахована на чотири з половиною роки, про що заявив президент словаків Іван Кмотрік.

    «Артем регулярно грав в чемпіонаті України, а восени провів всі матчі групового етапу Ліги Європи. Ми уважно спостерігали за ним і переконалися в його як оборонних, так і наступальних якостях. Він посилить конкуренцію на лівому фланзі оборони», - розповів він.

    Нагадаємо, що про відхід українця «Зоря »оголосила напередодні, але ще раніше сам він дав зрозуміти, що має намір продовжити кар'єру за кордоном.

    Артем Сухоцький виступав за луганчан з січня 2016 року, в поточному сезоні провів за «Зорю» 24 матчі у всіх турнірах.

    «Слован» після 19 турів займає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ