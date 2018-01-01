Стало відомо, в який клуб перейшов колишній захисник «Зорі»
- Сьогодні, 13:11
-
Розсилка
Українець буде виступати у чемпіонаті Словаччини
Колишній захисник «Зорі» Артем Сухоцький став гравцем «Слована» з Братислави.
Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу.
Угода з 25-річним футболістом розрахована на чотири з половиною роки, про що заявив президент словаків Іван Кмотрік.
«Артем регулярно грав в чемпіонаті України, а восени провів всі матчі групового етапу Ліги Європи. Ми уважно спостерігали за ним і переконалися в його як оборонних, так і наступальних якостях. Він посилить конкуренцію на лівому фланзі оборони», - розповів він.
Нагадаємо, що про відхід українця «Зоря »оголосила напередодні, але ще раніше сам він дав зрозуміти, що має намір продовжити кар'єру за кордоном.
Артем Сухоцький виступав за луганчан з січня 2016 року, в поточному сезоні провів за «Зорю» 24 матчі у всіх турнірах.
«Слован» після 19 турів займає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.
Джерело: sportarena.com