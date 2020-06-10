Старт – 3 серпня: з’явився календар на решту тенісного сезону
Цьогоріч один із турнірів Grand Slam не відбудеться
З'явився один з попередніх варіантів календаря WTA на частину сезону-2020 року, який довелося перервати через пандемію коронавірусу.
Цікаво, що в опублікованій версії залишився турнір в Ухані (Китай), звідки власне й почалася наприкінці минулого року пандемія коронавірусу.
Календар частини сезону WTA 2020 роки (одна з попередніх версій):
3 серпня – Чарльстон, Палермо
10 серпня – Вашингтон, Прага
17 серпня – Цинциннаті
24 серпня – турнір буде оголошений пізніше
31 серпня – US Open
14 вересня – Мадрид, Стамбул
21 вересня – Рим, Страсбур
28 вересня – Roland Garros
5 жовтня – Сеул, Тяньцзінь
12 жовтня – Пекін
19 жовтня – Ухань, Наньчан
26 жовтня – Чженчжоу, Лінц
2 листопада – Москва, Токіо
9 листопада – Підсумковий турнір
16 листопада – Малий підсумковий турнір.
Як відомо, один із чотирьох турнірів Grand Slam – Wimbledon – цьогоріч не відбудеться.