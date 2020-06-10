  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Старт – 3 серпня: з’явився календар на решту тенісного сезону

    • Розсилка
    Українка Еліна Світоліна не може дочекатися рестарту сезону - Старт – 3 серпня: з’явився календар на решту тенісного сезону
    Українка Еліна Світоліна не може дочекатися рестарту сезону
    Фото - Instagram Еліни Світоліної

    Цьогоріч один із турнірів Grand Slam не відбудеться

    З'явився один з попередніх варіантів календаря WTA на частину сезону-2020 року, який довелося перервати через пандемію коронавірусу.

    Цікаво, що в опублікованій версії залишився турнір в Ухані (Китай), звідки власне й почалася наприкінці минулого року пандемія коронавірусу.

    Календар частини сезону WTA 2020 роки (одна з попередніх версій):

    3 серпня – Чарльстон, Палермо

    10 серпня – Вашингтон, Прага

    17 серпня – Цинциннаті

    24 серпня – турнір буде оголошений пізніше

    31 серпня – US Open

    14 вересня – Мадрид, Стамбул

    21 вересня – Рим, Страсбур

    28 вересня – Roland Garros

    5 жовтня – Сеул, Тяньцзінь

    12 жовтня – Пекін

    19 жовтня – Ухань, Наньчан

    26 жовтня – Чженчжоу, Лінц

    2 листопада – Москва, Токіо

    9 листопада – Підсумковий турнір

    16 листопада – Малий підсумковий турнір.

    Як відомо, один із чотирьох турнірів Grand Slam – Wimbledon – цьогоріч не відбудеться.

     Читайте також: Серена Вільямс поскаржилася на расизм, з яким вона регулярно стикається
    теніс Wimbledon карантин Підсумковий турнір US Open Roland Garros
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ