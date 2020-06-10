Старт – 3 серпня: з’явився календар на решту тенісного сезону



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Українка Еліна Світоліна не може дочекатися рестарту сезону Фото - Instagram Еліни Світоліної

Цьогоріч один із турнірів Grand Slam не відбудеться

З'явився один з попередніх варіантів календаря WTA на частину сезону-2020 року, який довелося перервати через пандемію коронавірусу.

Цікаво, що в опублікованій версії залишився турнір в Ухані (Китай), звідки власне й почалася наприкінці минулого року пандемія коронавірусу.

Календар частини сезону WTA 2020 роки (одна з попередніх версій):

3 серпня – Чарльстон, Палермо

10 серпня – Вашингтон, Прага

17 серпня – Цинциннаті

24 серпня – турнір буде оголошений пізніше

31 серпня – US Open

14 вересня – Мадрид, Стамбул

21 вересня – Рим, Страсбур

28 вересня – Roland Garros

5 жовтня – Сеул, Тяньцзінь

12 жовтня – Пекін

19 жовтня – Ухань, Наньчан

26 жовтня – Чженчжоу, Лінц

2 листопада – Москва, Токіо

9 листопада – Підсумковий турнір

16 листопада – Малий підсумковий турнір.

Як відомо, один із чотирьох турнірів Grand Slam – Wimbledon – цьогоріч не відбудеться.