Стартові склади збірної України на естафети в Обергофі

Двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону

Збірна України визначилася зі стартовими складами на чоловічу і жіночу естафети в німецькому Обергофі. У неділю, 7 січня, двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Жіночу збірну України представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Спортсменки будуть виступати у