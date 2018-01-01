Стартові склади збірної України на естафети в Обергофі
- Сьогодні, 10:22
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Жіноча збірна України. Фото: biathlon.com.ua
Двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлонуЗбірна України визначилася зі стартовими складами на чоловічу і жіночу естафети в німецькому Обергофі.
У неділю, 7 січня, двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.
Жіночу збірну України представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Спортсменки будуть виступати у відповідному порядку.
Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Гохфільцені нашим біатлоністка вже вдалося взяти срібло.
У чоловіків на старт першим вийде Артем Прима, далі в гонку вступлять Володимир Семаков та Артем Тищенко, які пропустили гонку переслідування. Вирішальний відрізок залишиться за Дмитром Підручним.