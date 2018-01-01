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    Стартові склади збірної України на естафети в Обергофі

    Двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону
    Збірна України визначилася зі стартовими складами на чоловічу і жіночу естафети в німецькому Обергофі. У неділю, 7 січня, двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Жіночу збірну України представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Спортсменки будуть виступати у
    • Сьогодні, 10:22
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    Жіноча збірна України. Фото: biathlon.com.ua
    Жіноча збірна України. Фото: biathlon.com.ua

    Двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону

    Збірна України визначилася зі стартовими складами на чоловічу і жіночу естафети в німецькому Обергофі.

    У неділю, 7 січня, двома естафетами завершиться четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.

    Жіночу збірну України представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Спортсменки будуть виступати у відповідному порядку.

    Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Гохфільцені нашим біатлоністка вже вдалося взяти срібло.

    У чоловіків на старт першим вийде Артем Прима, далі в гонку вступлять Володимир Семаков та Артем Тищенко, які пропустили гонку переслідування. Вирішальний відрізок залишиться за Дмитром Підручним.

    біатлон Кубок світу Збірна України
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