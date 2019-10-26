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    Стартовий матч 10-го туру англійської Прем’єр-ліги завершився з рахунком 9:0 (відео)

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    Джеймі Варді відзначився в цій зустрічі хет-триком - Стартовий матч 10-го туру англійської Прем’єр-ліги завершився з рахунком 9:0 (відео)
    Джеймі Варді відзначився в цій зустрічі хет-триком
    The Guardian

    «Лестер» на виїзді розгромив «Саутгемптон»

    У матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги «Саутгемптон» приймав «Лестер Сіті». Зустріч відбулася в Саутгемптоні на стадіоні «Сент-Мері» і завершилася з рахунком 9: 0 на користь гостей.

    Перший м'яч забив оборонець «Лестера» Бенджамін Чілвел на 10-й хвилині.

    Через дві хвилини «Саутгемптон» залишився в меншості через вилучення обоонця  Раяна Бертранда. Після вилучення в складі гостей відзначилися хавбеки Юрі Тілеманс і Джеймс Медісон, а також нападники Джеймі Варді і Айозе Перес, оформивши хет-трику.

    «Лестер», набравши 20 очок, посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, «Саутгемптон» (8) – на 18-му.

    В 11-му турі Прем'єр-ліги «святі» 2 листопада на виїзді зіграють з «Манчестер Сіті», а «лисиці» на наступний день у гостях зустрінуться з «Крістал Пелас».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Лестер Сіті» ФК «Саутгемптон» Джеймі Варді Раян Бертранд Айозе Перес Джеймс Медісон Юрі Тілеманс Бенджамін Чілвел
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