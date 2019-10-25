16-річний воротар «Ренна» Пепе Боне встановив рекорд Ліги Європи



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Воротар французького «Ренна» Пепе Боне

На момент появи на полі голкіперу було 16 років і 254 дні

Воротар французького «Ренна» Пепе Боне взяв участь в домашньому матчі третього туру групового етапу Ліги Європи з «ЧФР Клуж», який відбувся напередодні, 24 жовтня, на стадіоні «Стад де ла Рут де Лор'ян» в Ренні і завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Юний футболіст з ДР Конго почав зустріч на лаві запасних, однак вже на 8-й хвилині був змушений вийти на поле, після того як основний голкіпер команди Едуард Менді отримав червону картку. Цей матч став для Пепе дебютним в єврокубках.

Як повідомляється в офіційному Twitter Ліги Європи, Боні встановив рекорд турніру. На момент появи на полі йому було 16 років і 254 дні. Таким чином, він став наймолодшим воротарем в історії змагань.

Нагадаємо, київське «Динамо» не змогло перемогти в матчі третього туру групового турніру Ліги Європи. У столиці України команда Олексія Михайличенка розійшлася миром з «Копенгаґеном».