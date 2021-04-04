Став відомий володар Кубка України з баскетболу

«Будівельник» переміг у фіналі «Черкаські Мавпи»

«Черкаські Мавпи» та «Будівельник» в столиці розіграли перший трофей баскетбольного сезону.

Господарі майданчику заволоділи невеликою перевагою у стартовій чверті, після чого розвинули її до більш переконливих «+14» за підсумком 20 хвилин гри. «Мавпи» не відпускали киян за рахунок непоганої реалізації триочкових. Але у другій десятихвилинці перевага команди Ігорса Міглінієкса, який повернувся до роботи перед фіналом, суттєво зміцнилася.

«Будівельник» за рахунок Девенпорта отримав солідну перевагу на підбираннях, а Бурт, віддавши 7 асистів за половину, не тільки став найкращим за передачами, а й топ-скорером першої половини. Захисник набрав 14 очок ще до великої перерви, «Будівельник» реалізував 5 з 9 триочкових, виграв підбирання та відмінно використав можливості для результативних швидких атак, пише сайт fbu.

У другій половині «Будівельник» навіть не дав супернику шансу зробити «Мавпам» натяк на інтригу наприкінці гри. Кияни збільшили перевагу до 20 + та не відпускали її до фінальної сирени.

Окремо варто відзначити Стівена Бурта, який набрав у фіналі 33 очка та зробив 8 передач, а його рейтинг ефективності становив 32 бали. Кияни перемогли «Мавп» - 93:70 та завоювали п’ятий трофей в історії клубу.