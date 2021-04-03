Під санкції РНБО потрапив клуб української Прем’єр-ліги. Там грає Мілевський

В «Минаї» поки що не прокоментували рішення про санкції щодо власника команди Пересоляка

Під санкції РНБО, які було введено 2 квітня, потрапив власник клубу вищої української ліги з футболу Валерій Пересоляк. Він увійшов до списку провідної десятки контрабандистів. Його прізвище йде другим в оприлюдненій заяві. Раніше він обіймав посаду начальника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці.

Пересоляк є кінцевим бенефіціарним власником ТЗоВ «Футбольний клуб Минай». Дана юридична особа не може продовжувати свою діяльність в рамках українського законодавства.

За «Минай» грають колишні гравці збірних України різних вікових категорій. Зокрема Артем Мілевський, Антон Шиндер, Антон Каніболоцький, Денис Кожанов, Олексій Хахльов.

«Минай» дебютував у вищій лізі поточного сезону. Зараз веде боротьбу за виживання. В активі закарпатського клубу 14 очок у 18 матчах. Аутсайдер, львівський «Рух», відстає від нього на одне очко.

4 квітня «Минай» прийме на своєму полі калинівський «Колос».



