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    Під санкції РНБО потрапив клуб української Прем’єр-ліги. Там грає Мілевський

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    Валерій Пересоляк потрапив до списку топ-контрабандистів країни - Під санкції РНБО потрапив клуб української Прем’єр-ліги. Там грає Мілевський
    Валерій Пересоляк потрапив до списку топ-контрабандистів країни
    Фото з відкритих джерел

    В «Минаї» поки що не прокоментували рішення про санкції щодо власника команди Пересоляка

    Під санкції РНБО, які було введено 2 квітня, потрапив власник клубу вищої української ліги з футболу Валерій Пересоляк. Він увійшов до списку провідної десятки контрабандистів. Його прізвище йде другим в оприлюдненій заяві. Раніше він обіймав посаду начальника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці.

    Пересоляк є кінцевим бенефіціарним власником ТЗоВ «Футбольний клуб Минай». Дана юридична особа не може продовжувати свою діяльність в рамках українського законодавства.

    За «Минай» грають колишні гравці збірних України різних вікових категорій. Зокрема Артем Мілевський, Антон Шиндер, Антон Каніболоцький, Денис Кожанов, Олексій Хахльов.

    «Минай» дебютував у вищій лізі поточного сезону. Зараз веде боротьбу за виживання. В активі закарпатського клубу 14 очок у 18 матчах. Аутсайдер, львівський «Рух», відстає від нього на одне очко.

    4 квітня «Минай» прийме на своєму полі калинівський «Колос».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Минай»
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