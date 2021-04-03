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    Олімпійський чемпіон Фуркад випустив книгу-бестселер і стріляє по телевізору (вдео)

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    Мартен Фуркад став найуспішнішим французьким спортсменом в історії - Олімпійський чемпіон Фуркад випустив книгу-бестселер і стріляє по телевізору (вдео)
    Мартен Фуркад став найуспішнішим французьким спортсменом в історії
    Фото з відкритих джерел

    Колишній французький біатлоніст показав, чим займає вільний час

    Шестиразовий олімпійський чемпіон випустив другу автобіографічну книгу. У Франції вона стала бестселером, адже в ній він розповів про останній сезон у біатлоні, після якого він завершив спортивну кар’єру. Примітно, що ілюстрації до неї зробила 15-річна школярка Оксана Пінчук.

    Мартен завершив активні виступи минулого року, проте в поточному сезоні постійно відвідував змагання, працював коментатором. Навіть пострілював з гвинтівки. Переважно з електронної у своїй квартирі. Про що опублікував відео.

    Мартен першим в історії виграв 7 разів поспіль Кубок світу. Також він є 13-разовим чемпіоном світу. 11 з цих титулів він виграв індивідуально.

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    Теги: санкції Кубок світу час
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