Олімпійський чемпіон Фуркад випустив книгу-бестселер і стріляє по телевізору (вдео)

Колишній французький біатлоніст показав, чим займає вільний час

Шестиразовий олімпійський чемпіон випустив другу автобіографічну книгу. У Франції вона стала бестселером, адже в ній він розповів про останній сезон у біатлоні, після якого він завершив спортивну кар’єру. Примітно, що ілюстрації до неї зробила 15-річна школярка Оксана Пінчук.

Мартен завершив активні виступи минулого року, проте в поточному сезоні постійно відвідував змагання, працював коментатором. Навіть пострілював з гвинтівки. Переважно з електронної у своїй квартирі. Про що опублікував відео.

Мартен першим в історії виграв 7 разів поспіль Кубок світу. Також він є 13-разовим чемпіоном світу. 11 з цих титулів він виграв індивідуально.