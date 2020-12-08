«Створює в колективі нездорову атмосферу». Українські легкоатлети вимагають змінити тренера збірної

Недовіру Ірині Ольховниковій висловили 34 атлети та тренери

34 українських легкоатлети та тренери, члени національної збірної України написали відкритого листа на адресу президента Федерації легкої атлетики України Равіля Сафіулліна, в якому висловили недовіру старшій тренерці команди зі спринту Ірині Ольховниковій.

У зверненні вказується, що з вини пані Ольховникової, яка «з року в рік ігнорує прохання та зауваження атлетів», «постійнійні нарікання викликали питання науково-методичного забезпечення, харчування під час навчально-тренувальних зборів та матеріально-технічне забезпечення баз, на яких вони проводилися».

Спортсмени наголошують на суб’єтивності підходів при формуванні команди, вважають принципи, сповідувані Іриною Ольховниковою, застарілими. Атлети вважають, що тренерка «створює в колективі несприятливу нездорову атмосферу, що позначається на емоційному та психічному стані спортсменів».

Разом з тим, колишній головний тренер збірної України Валерій Александров, ознайомившись із цим листом, порадив не обмежуватися усуненням тільки Ірини Ольховникової, а звернув увагу на те, що самоусунувся від цього процесу наставник збірної В’ячеслав Тиртишник.

«У чому автори листа абсолютно праві – це в тому, що зміна керівництва Федерації ще не вирішує всі проблеми і необхідне продовження кадрової перебудови, - зазначає фахівець. – Керівництво ФЛАУ цим займається, але потрібен час для прийняття оптимального рішення. А тут ще й Олімпіада через сім місяців, та ще епідемія. Але хіба тренери і спортсмени-спринтери цього не розуміють, що раз вони наважилися на зміни, то що взагалі може змінитися в заміні одного (точніше однієї), хоч і головної тренерки з групі видів? То хіба вона одна визначає стратегію підготовки збірної?

Набагато більше залежить від головного тренера Вячеслава Тиртишника. Розумієш, В'ячеславе, що я, як ніхто інший маю право висловитися на твою адресу. Ось і висловлююся. Якщо тренери і спортсмени-спринтери ознайомили тебе попередньо зі своїм зверненням до президента ФЛАУ, то яке ж твоя думка з цього приводу? Чому Ольховникова змушена була йти до Равіля Сафовича одна, без тебе? Це ж твоя команда, чи вже ні? Чого ти тягнув і чекав сім років і не замінив головного тренера в спринті?

До речі, так само як і письменники-спринтери. Що, боялися Гоцула (колишнього президента ФЛАУ – «Главком»)? А якщо спринтери взагалі не сповістили тебе заздалегідь про своє бажання замінити головного в спринті, то, вибач, хто керує процесом? Ти чи якась схема закулісних переговорів?

Тому виходів у тебе, В'ячеславе, два: сам подаєш у відставку і йдеш разом з командою або відстоюєш свою команду, яка завершує підготовку до Олімпіади.

До речі, якщо вся головна тренерська рада залишиться чи піде, то на підготовку і виступ атлетів на Олімпіаді в Токіо це вже не вплине. А ось на підготовку до Ігор 2024 і 2028 років вплине і дуже сильно».

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