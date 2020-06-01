У США помер один із найвидатніших спринтерів в історії, 14-разовий рекордсмен світу



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Боббі Морроу зробив золотий хет-трик на Олімпіаді в Мельбурні Фото - RTe

Бобі Морроу порівнювали з Джессі Овенсом

30 травня в Техасі (США) у 84-річному віці помер легкоатлет Боббі Морроу, легенда спринту.

Боббі Морроу на Олімпіаді в Мельбурні-1956 повторив досягнення легендарного спринтера Джессі Овенса, зробивши золотий спринтерський хет-трик: перемоги на дистанціях 100 м, 200 м і в естафеті 4х100 м. Саме Боббі Морроу, а не українець Валерій Борзов, який виграв 100- і 200-метрівку на Олімпіаді-1972 у Мюнхені, був першим білим олімпійським чемпіоном у легкоатлетичному спринті. Борзов – перший білий європейський олімпіонік у цьому виді програми.

Боббі Морроу вирізнявся дуже легким бігом, був одним із найґраціозніших спринтерів всіх часів і народів.

У Мельбурні-1956 Морроу було всього 20 років і він був студентом Abilene Christian University. На дистанції 200 м Боббі тоді повторив світовий рекорд – 20,6 секунди.

В естафеті 4х100 м Морроу біг останній етап і команда США встановила світовий рекорд – 39,5 сек.

Попередній світовий в естафеті 4х100 м стояв з Олімпіади в Берліні-1936 і там біг Джессі Овенс.

Після Морроу золотий спринтерський хет-трик вдалося зробити тільки іншому американцеві Карлу Льюїсу на Олімпіаді-1984 Лос-Анджелесі і ямайцеві Усейну Болту в Пекіні-2008 і Лондоні-2012.

Всього за свою коротку, але блискучу спортивну кар'єру в аматорській легкій атлетиці Боббі Морроу встановив 14 ратифікованих світових рекордів.