Міністр з уряду Азарова очолив Федерацію легкої атлетики України

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Равіль Сафіуллін - новий президент Федерації легкої атлетики України Світлина - Урядовий кур'єр

Раніше Равіль Сафіуллін керував Професійною футбольною лігою

Міністр молоді і спорту в уряді Миколи Азарова Равіль Сафіуллін очолив Федерацію легкої атлетики України.

Колишнього урядовця підтримали 16 делегатів звітно-виборної конференції, яка відбувалася сьогодні, 10 жовтня, в залі засідань Дніпровської міської ради протягом майже семи годин. Відповідно Ігор Гоцул, який керував ФЛАУ дві каденції, впродовж восьми років пішов із посади. За нього проголосувало 11 осіб.

Равіль Сафіуллін народився 4 лютого 1955 року в Макіївці на Донеччині. За освітою він – лікар-гігієніст, епідеміолог. До 1991 року він працював на різних посадах за спеціальністю, а в 1993 році став заступником комерційного директора МП «Моноліт» у рідній Макіївці. Як бізнес-партнер Ріната Ахметова в 1994-му Сафіуллін невдовзі після загибелі тодішнього президента футбольного клубу «Шахтар» Ахатія Брагіна отримав віце-президента донецького клубу. Ці функції він виконував до 2000 року, а потім очолив Професійну футбольну лігу України.

Равіль Сафович був народним депутатом України четвертого, п’ятого і шостого скликань від виборчого блоку політичних партій «За єдину Україну» та від нині забороненої в нашій державі «Партії регіонів». З лютого 2013 року і до втечі Януковича з України Сафіуллін був міністром молоді і спорту в уряді Миколи Азарова. Власне, як урядовець Равіль Сафович єдиний раз був причетний до легкої атлетики. То коли Донецьк у 2013 році приймав чемпіонат світу з цього виду спорту і Сафіуллін входив в оргкомітет змагань.