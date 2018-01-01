Суд Лозанни скасував рішення МОК про довічне відсторонення 28 спортсменів Росії від Олімпіади

Результати виправданих 28 російських спортсменів, показані на Олімпіаді-2014 в Сочі, відновлені

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляції 28 російських спортсменів, анулювавши їх довічне відсторонення від участі в Олімпіадах за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляється в прес-релізі CAS. Результати виправданих 28 російських



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Результати виправданих 28 російських спортсменів, показані на Олімпіаді-2014 в Сочі, відновлені

Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляції 28 російських спортсменів, анулювавши їх довічне відсторонення від участі в Олімпіадах за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляється в прес-релізі CAS.

Результати виправданих 28 російських спортсменів, показані на Олімпіаді-2014 в Сочі, відновлені. Також CAS частково задовольнив 11 апеляцій.

Суд підтвердив, що дані спортсмени були визнані винними в порушенні антидопінгових правил, але суд замінив їм довічне відсторонення від Олімпійських ігор на відсторонення тільки від Ігор-2018 в Пхьончхані.

Раніше МОК визнав 43 російських спортсменів, які брали участь в Іграх в Сочі, винними в порушенні антидопінгових правил, анулював їх результати з Олімпіади-2014 і довічно усунув від участі в Іграх.

Росія втратила 13 нагород Олімпіади в Сочі і втратила перше місце в медальному заліку. Рішення було прийнято за результатами роботи комісії МОК під керівництвом Дениса Освальда, що займалася перевіркою допінг-проб росіян з домашніх Ігор.

Нагадаємо, для спортсменів, яких МОК не допустив до зимової Олімпіади в Пхьончхані, в Росії проведуть окремі змагання.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Джерело: РБК-Україна