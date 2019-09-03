Суперник київського «Динамо» підсилився форвардом збірної Данії
Ніклас Бенднер
ФК «Копенгаген»
ФК «Копенгаген» уклав угоду з 31-річним Нікласом Бендтнером
Данський «Копенгаген» уклав угоду з 31-річним форвардом збірної Данії Нікласом Бенднером, останнім клубом якого був норвезький «Русенборг».
Термін дії контракту розраховано на сезон, інформує прес-служба «Копенгагена».
Раніше Бендтнер виступав серед інших клубів за англійський «Арсенал», італійський «Ювентус» та німецький «Вольфсбург». Форвард зіграв 81 матч за національну збірну Данії. Забив 30 м’ячів.
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«Копенгаген» - суперник київського «Динамо» по груповому етапі Ліги Європи. На цій стадії команді Олексія Михайличенка також доведеться грати проти шведського «Мальме» та швейцарського «Лугано».