Суперник збірної України назвав склад на майбутній матч відбору Чемпіонату світу

Команда Швеції назвала попередній склад, на кого розраховує у протистоянні з Україною

Збірна Швеції назвала склад на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Туреччини (23 лютого) й України (26 лютого). Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, тренерський штаб розраховує на наступних гравців: Сімон Біргандер, Антон Гаддефорс, Александер Ліндквіст, Адам Рамштедт, Тобіас Борг, Віктор Гаддефорс, Томас



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Команда Швеції назвала попередній склад, на кого розраховує у протистоянні з Україною

Збірна Швеції назвала склад на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Туреччини (23 лютого) й України (26 лютого).

Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, тренерський штаб розраховує на наступних гравців:

Сімон Біргандер, Антон Гаддефорс, Александер Ліндквіст, Адам Рамштедт, Тобіас Борг, Віктор Гаддефорс, Томас Массамба, Ніколас Спірес, Кристофер Черапович, Людвіг Хакансон, Мартін Палмблад, Маркус Ерікссон, Хоакім К’єллбом, Джонатан Персон.

Запасними будуть Дензел Андерссон, Карл Енгстром, Йоган Лофберг, Аксель Нордстром.

Україна вдруге зіграє проти Швеції на першому етапі кваліфікації Чемпіонату світу. У першому поєдинку українські хлопці перемогли на виїзді – 84:76.

Після двох матчів у збірної України перемога над шведами та домашня поразка від Туреччини. До другого етапу кваліфікації виходять по три команди з групи.

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 лютого у столичному Палаці спорту. Початок о 19:00.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що збірна України зазнала прикрої поразки від Туреччини у відборі на Чемпіонат світу-2019.