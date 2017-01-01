Збірна України зазнала прикрої поразки від Туреччини у відборі на Чемпіонат світу-2019

Українські баскетболісти невдало провели останню чверть у домашньому матчі та втратили перемогу

Баскетбольний матч Україна – Туреччина прихильники цього виду спорту очікували, напевне, як вболівальники футболу поєдинку Україна – Хорватія у відборі на Чемпіонат світу 2018 року. Звітний поєдинок також мав кваліфікаційний характер, але до Кубку світу-2019, який прийматиме Китай. Ажіотаж у Києві був неймовірним, тому трибуни Палацу

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Українські баскетболісти невдало провели останню чверть у домашньому матчі та втратили перемогу

Баскетбольний матч Україна – Туреччина прихильники цього виду спорту очікували, напевне, як вболівальники футболу поєдинку Україна – Хорватія у відборі на Чемпіонат світу 2018 року. Звітний поєдинок також мав кваліфікаційний характер, але до Кубку світу-2019, який прийматиме Китай. Ажіотаж у Києві був неймовірним, тому трибуни Палацу спорту були заповнені майже повністю.

Українці виграли вкидання, але перші очки набрали гості, після точного триочкового кидка Тюрена. Проте у наступній атаці аналогічним чином відзначився Денис Лукашов. Спостерігаючи за першими хвилинами, стало зрозуміло, що швидкого та результативного баскетболу у столичному Палаці спорту у цей день не буде. Обидві команди зробили ставку на захист.

Після вдалих дій Шанлі та все того ж Тюрена Україна опинилася у ролі наздоганяючих. «Данк» В’ячеслава Боброва скоротив відставання, але Бірсен з-за дуги та Шанлі «данком» зробили рахунок 11:5. І добре, що Артем Пустовий і Бобров не дали туркам піти у відрив. На останній хвилині чверті Батук і Максим Пустозвонов обмінялися точними кидками, і гості пішли на першу регламентовану перерву, ведучи 16:12.

У другій 10-хвилинці обидві команди не могли набрати очки протягом аж трьох хвилин. Після чого Махмутоглу збільшив перевагу гостей до шести очок, але Пустовий своїм «енд-ваном» скоротив рахунок. А потім була черга Сергія Гладиря, який узяв ініціативу на себе та двічі був точним. Крім того, Туреччина ніяк не могла знайти свою гру попереду. Це і призвело до того, що українці вийшли вперед – 19:18.

У завершальні три хвилини чверті команди по черзі захоплювали лідерство. Ігор Зайцев відповів своїм точним триочковим на вдалі дії Ерміса. Згодом Шанлі та Гечім тричі зрівнювали рахунок. Та і наші баскетболісти завершували свої атаки влучно. Зайцев і В’ячеслав Кравцов виводили Україну вперед, а останнє слово у першій половині зустрічі було за Гладирем. Сергій ледве не влучив ще й «баззер-бітер», але і без того «синьо-жовті» пішли на велику перерву, маючи +1 – 28:27.

Початок третьої чверті залишив двояке враження. З одного боку українці, зусиллями Кравцова, отримали +3, але потім Гечін і Шанлі вивели вперед уже свою команду – 31:30. Надалі команди обмінялися триочковими (Олександр Липовий і Гечім закинули), і знову попереду опинилися гості.

І в цей момент Україні вдався ривок 7:0. Липовий, Гладир (з-за дуги) та Кравцов довели рахунок до 40:34. Та втримати таку перевагу «синьо-жовтим» не вдалося. І якби не точний кидок Липового з-за дуги, то гості могли піти, ведучи у рахунку. А так, все ті ж +1 для України залишилися і після третьої чверті – 43:42. До того ж, знову не залетів «баззер-бітер» від Гладиря.

Вирішальний відтинок зустріч розпочався дуже невдало для українських баскетболістів. Протягом хвилини «синьо-жовті» пропустили від Алдеміра та Кексала (здалеку), і Туреччина провернула собі лідерство, яким володіла у другій чверті. А підопічні Мурзіна якось знітилися, і наставнику довелося брати тайм-аут.

На жаль, це нічого не змінило на паркеті. Турки дуже щільно почали грати в обороні, і в українців просто не було реальних нагод для кидків із забійних позицій. А ті непідготовані спроби, які були, мети не досягали. Натомість, суперники свої очки набирали, і все це вилилося у рахунок 47:52 не на нашу користь.

Після точного кидка здалеку від Ерміса, який встановив рахунок 55:49, стало зовсім лячно за підсумковий рахунок. Але на авансцену знову вийшов Гладир. Дві поспіль точні атаки з-за дуги дозволили Україні зрівняти рахунок. Сергій ще й своєю поведінкою завів публіку на арені. І тренер Туреччини змушений був брати тайм-аут.

Таке рішення наставника гостей пішло цій команді на користь. Українці невдало завершили одну з атак, а у відповідь отримали триочковий від Ерміса. І знову рахунок став таким, який не викликав позитивних емоцій, – 57:62. Але у складі збірної України є такий гравець як Гладир, який вкотре скоротив рахунок майже до мінімуму. Та невдала гра у захисті, і «енд-ван» від Шанлі зняли питання про переможця зустрічі.

На останній хвилині турки ще збільшили свою перевагу, адже шансів на порятунок в України вже не залишалося. Хоча наші баскетболісти на опустити руки, а билися до кінця. Отож, поразка 60:67, і Туреччина одноосібно очолила турнірну таблицю, а українці ділять другу сходинку з Латвією, з якою, очевидно, і поведуть основну боротьбу за це місце.

Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

Кваліфікаційний етап

Матч 2-го туру

Україна – Туреччина – 60:67 (12:16, 16:11, 15:15, 17:25)

Україна: Гладир - 20 + 7 підбирань, Кравцов - 10 + 6 підбирань, Липовий - 8, Пустовий - 6, Зайцев - 5, Бобров - 4, Пустозвонов - 4, Лукашов - 3 + 5 підбирань + 5 передач, Рябчук, Мішула.

«Главком»