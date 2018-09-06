Супряга, Шапаренко і ще 29 футболістів потрапили в заявку «Динамо» на Лігу Європи
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Розсилка
У заявці клубу всього три нападника
Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку «Динамо» на груповий етап Ліги Європи.
У заявку внесено 31 футболіста, серед яких 10 - за списком «Б».
Заявка «Динамо»:
Голкіпери: Георгій Бущан, Володимир Маханьков *, Денис Бойко, Артур Рудько.
Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко *, Сідклей, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов *, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв *, Микола Шапаренко *, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков *, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі *, Євген Смирний *, Ахмед Алібеков *, Міккель Дуелунн
Нападники: Артем Бєсєдін, Назарій Русин *, Владислав Супряга.
* Відмічені футболісти, що потрапили в заявку за списком «Б».
Нагадаємо, що суперниками киян по груповому етапу є «Астана», «Ренн» і «Яблонець».