  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Астаною» , а завершить - з «Яблонцем»

    • Розсилка
    «Динамо» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Астаною» , а завершить - з «Яблонцем»

    Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» проведе вдома з «Яблонцем» 13 грудня

    Став відомий календар виступів «Динамо» в Лізі Європи.

    Як відомо, жереб у суперники «Динамо» обрав казахстанську «Астану», французький «Ренн» і чеський «Яблонець».

    Команда Олександра Хацкевича почне виступ у Лізі Європи в Україні 20 вересня матчем проти «Астани».

    Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» проведе вдома з «Яблонцем» 13 грудня.

    Ліга чемпіонів з футболу

    Група К

    1-й тур

    20 вересня

    «Динамо» - «Астана»

    2-й тур

    4 жовтня

    «Яблонець» - «Динамо»

    3-й тур

    25 жовтня

    «Ренн» - «Динамо»

    4-й тур

    8 листопада

    «Динамо» - «Ренн»

    5-й тур

    29 листопада

    «Астана» - «Динамо»

    6-й тур

    13 грудня

    «Динамо» - «Яблонець»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ