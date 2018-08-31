«Динамо» розпочне груповий етап Ліги Європи матчем з «Астаною» , а завершить - з «Яблонцем»
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Розсилка
Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» проведе вдома з «Яблонцем» 13 грудня
Став відомий календар виступів «Динамо» в Лізі Європи.
Як відомо, жереб у суперники «Динамо» обрав казахстанську «Астану», французький «Ренн» і чеський «Яблонець».
Команда Олександра Хацкевича почне виступ у Лізі Європи в Україні 20 вересня матчем проти «Астани».
Заключний матч групового етапу Ліги Європи «Динамо» проведе вдома з «Яблонцем» 13 грудня.
Ліга чемпіонів з футболу
Група К
1-й тур
20 вересня
«Динамо» - «Астана»
2-й тур
4 жовтня
«Яблонець» - «Динамо»
3-й тур
25 жовтня
«Ренн» - «Динамо»
4-й тур
8 листопада
«Динамо» - «Ренн»
5-й тур
29 листопада
«Астана» - «Динамо»
6-й тур
13 грудня
«Динамо» - «Яблонець»