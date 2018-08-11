Суркіс розповів, як важко йому було домовитися про трансфер Супряги



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Ігор Суркіс

Президент «Динамо» розповів про новачка клубу

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував перехід нападника «Дніпра-1» Владислава Супряги до лав клубу.

За його словами, у Владислава є величезна перспектива та велике майбутнє у новій команді, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Влад – молодий хлопець, і, звісно, йому є над чим працювати, він це чудово розуміє. Найближчим часом він залікує травму, яку отримав ще на юнацькому чемпіонаті Європи, де його команда, вважаю, виступила гідно», - сказав Суркіс.

«Ми давно «вели» Супрягу, і я задоволений, що нам вдалося здійснити цей трансфер. Радо приймаємо його до нашої динамівської родини», - додав президент «Динамо».

«Тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем цей трансфер не лише схвалив, а й просив, щоб за можливості він був завершений. Було дуже важко домовитися. Але врешті-решт нам це вдалося, і завдяки самому гравцю, який хотів перейти до «Динамо». Він тут буде швидше прогресувати», - продовжив Суркіс-молодший.

Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.