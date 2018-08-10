«Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом – офіційно
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Владислав Супряга таки переїжджає до Києва
18-річний нападник Владислав Супряга став гравцем ФК «Динамо» (Київ).
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Контракт із вихованцем «Дніпра», останнім клубом якого був дебютант Першої ліги нинішнього сезону СК «Дніпро-1», розрахований на п'ять років.
Владислав Супряга народився 15 лютого 2000 року в Одесі. Зріст - 182 см, вага: 75 кг. Амплуа - нападник
Попередні клуби: «Дніпро», СК «Дніпро-1»
Гравець юнацьких збірних України. Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 (U-19), учасник чемпіонату Європи-2017 (U-17).
Уклав контракт із «Динамо» 10 серпня 2018 року.
Раніше головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич називав перехід Супряги у київський клуб чутками та казав, що у нього такої інформації немає.
Згодом з’явилася інформація, що Супряга все-таки перейде у «Динамо», а «Дніпро-1» отримає 50% від перепродажу.