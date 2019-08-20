Суркіс: Я не кинув «Динамо», коли колишній президент хотів щось відняти, але вирішив відібрати гроші



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Ігор Суркіс вірний динамівським ідеалам Скрін-шот

Власник «Динамо» сказав, що не кине «Динамо» за будь-яких обставин

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс в інтерв’ю телеканалу, співвласником якого є, дав зрозуміти, що не продасть клубу за будь-яких обставин, порівняв себе з Коломойським і натякнув на тиск із боку Порошенка.

«Я сьогодні за свої гроші зі своїми партнерами підтримую футбольний клуб «Динамо» Київ. Я його не кинув, як кинули «Дніпро», в той момент, як будь-який інший на моєму місці кинув би. Коли наш колишній президент хотів щось відняти, але вирішив забрати гроші. Але я не кинув «Динамо», я ж цього не зробив. Я його підтримую, повторюся, разом зі своїми партнерами як можу - на тому фінансовому рівні, на якому можу. Я команду не кину до останнього, буду її підтримувати. Нехай критикують, життя все розставить все на свої місця. Сьогодні ті, хто танцюють - завтра будуть сумувати. Це життя. Побачите, що на нашій вулиці теж буде свято», - сказав Суркіс в інтерв'ю телеканалу «2+2».