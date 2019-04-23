Світле майбутнє: у Росії футболісти зіграли у формі з Леніним (фото)
-
Розсилка
Футболіст «Волги»
YouTube
Футболісти ульяновської «Волги» вшанували творця червоного терору
Футболісти ульяновської «Волги» зіграли в матчі 20 туру другої ліги першості Росії проти «Челябінська» (1:0) в футболках з зображенням Володимира Леніна. На них організатора більшовицького заколоту в Російській Імперії зображено в образі футбольного воротаря з м’ячем.
Поєдинок відбувся 22 квітня, в день народження творця червоного терору. Саме з цієї нагоди в футбольному клубі провели таку акцію.
Читайте також: У Москві випала з вікна багатоповерхівки і на смерть розбилася 26-річна чемпіонка з боксу