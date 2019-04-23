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    Світле майбутнє: у Росії футболісти зіграли у формі з Леніним (фото)

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    Футболіст&nbsp;&laquo;Волги&raquo; - Світле майбутнє: у Росії футболісти зіграли у формі з Леніним (фото)
    Футболіст «Волги»
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    Футболісти ульяновської «Волги» вшанували творця червоного терору

    Футболісти ульяновської «Волги» зіграли в матчі 20 туру другої ліги першості Росії проти «Челябінська» (1:0) в футболках з зображенням Володимира Леніна. На них організатора більшовицького заколоту в Російській Імперії зображено в образі футбольного воротаря з м’ячем.

    Поєдинок відбувся 22 квітня, в день народження творця червоного терору. Саме з цієї нагоди в футбольному клубі провели таку акцію.

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