Світле майбутнє: у Росії футболісти зіграли у формі з Леніним (фото)



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Футболісти ульяновської «Волги» вшанували творця червоного терору

Футболісти ульяновської «Волги» зіграли в матчі 20 туру другої ліги першості Росії проти «Челябінська» (1:0) в футболках з зображенням Володимира Леніна. На них організатора більшовицького заколоту в Російській Імперії зображено в образі футбольного воротаря з м’ячем.

Поєдинок відбувся 22 квітня, в день народження творця червоного терору. Саме з цієї нагоди в футбольному клубі провели таку акцію.