Світоліна: Мене мотивувало День народження коханого



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Еліна Світоліна провела майже ідеальний матч Великий теніс України

Еліна прокоментувала перемогу над Медісон Кіс

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал US Open.

В 1/8 фіналу Еліна впевнено перемогла американку Медісон Кіс.

«Я сьогодні гарно подавала, прекрасно почувалася, добре попрацювала ногами, - сказала Еліна в експрес-коментарі безпосередньо на корті. - Усе склалося прекрасно. Я щаслива. Також сьогодні День народження мого коханого Ґаеля Монфіса. Це мене теж мотивувало. Рада, що потішила його і ще більше задоволена що ми обоє залишаємося в турнірі».

У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з британкою Йоганною Контою, яку досі перемагала усі чотири рази.

«Це буде битва. У нас були важкі матчі. Це буде перевірка для мене, але готова продемонструвати свою найкращу гру», - заглядає наперед українка.