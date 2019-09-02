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    Світоліна: Мене мотивувало День народження коханого

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    Еліна Світоліна провела майже ідеальний матч - Світоліна: Мене мотивувало День народження коханого
    Еліна Світоліна провела майже ідеальний матч
    Великий теніс України

    Еліна прокоментувала перемогу над Медісон Кіс

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал US Open.

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    В 1/8 фіналу Еліна впевнено перемогла американку Медісон Кіс.

    «Я сьогодні гарно подавала, прекрасно почувалася, добре попрацювала ногами,  - сказала Еліна в експрес-коментарі безпосередньо на корті. - Усе склалося прекрасно. Я щаслива. Також сьогодні День народження мого коханого Ґаеля Монфіса. Це мене теж мотивувало. Рада, що потішила його і ще більше задоволена що ми обоє залишаємося в турнірі».

    У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з британкою Йоганною Контою, яку досі перемагала усі чотири рази.

    «Це буде битва. У нас були важкі матчі. Це буде перевірка для мене, але готова продемонструвати свою найкращу гру», - заглядає наперед українка.

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