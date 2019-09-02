Еліна Світоліна перемогла незручну американку і вперше вийшла у чвертьфінал US Open



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Еліна Світоліна встановила кар'єрне досягнення на US Open Фото з соцмереж

Впродовж гри українка не віддала жодної своєї подачі

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла дев’яту тенісистку світу Медісон Кіс зі США – 7:5, 6:4.

Матч тривав годину і 15 хвилин. У перших десяти геймах зустрічі суперниці впевнено захищали свої подачі. Злам настав у геймі №11, коли Світоліна з першої ж спроби реалізувала брейк-пойнт, а згодом впевнено відподавалася і повела в матчі. Не віддала жодної своєї подачі Еліна і в другому сеті. А брейк українка зробила вже в третьому геймі і в підсумку впевнено довела матч до перемоги.

Зауважимо, що досі два з трьох поєдинків Медісон Еліна програла. І якщо поразка в Нью-Гейвені-2015 була пересічною, то фіаско в 1/8 фіналу US Open-2017 – дуже болісне, адже Еліна вважалася в тому протистоянні беззаперечною фавориткою, тривалий час володіла перевагою, але втримати її не змогла. Вперше і до сьогодні єдиний раз перемогти Кіс Світоліній вдалося цьогоріч, в 1/8 фіналу Australian Open.

У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з 16-м номером світового рейтингу Йоганною Контою з Великої Британії (WTA №16), котра сьогодні перемогла чешку Кароліну Плішкову. Досі майбутні суперниці зустрічалися чотири рази і всі ці зустрічі (в Еліаті-2013, Жугаї-2016, Брісбені-2018 і Монреалі-2018) виграла Світоліна.