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    Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)

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    Монфіс і Світоліна - Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)
    Монфіс і Світоліна
    ВТУ

    Українська тенісистка відвідала тренування французького бой-френда

    Перша ракетка України Еліна Світліна підтримала французького бой-френда Гаеля Монфіса на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні.

    Вона відвідала тренування спортсмена.

    Наразі Монфіс не виступає в Лондоні, а перебуває в запасі.

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    Нагадаємо, сама Світоліна раніше поступилася в фіналі Підсумкового турніру WTA австралійці Ешлі Барті. Таким чином українка не змогла захистити минулорічний титул.

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    Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)
    Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)
    Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)
    Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)

    теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс Підсумковий турнір
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