Світоліна підтримала Монфіса на Підсумковому турнірі (фото)
Монфіс і Світоліна
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Українська тенісистка відвідала тренування французького бой-френда
Перша ракетка України Еліна Світліна підтримала французького бой-френда Гаеля Монфіса на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні.
Вона відвідала тренування спортсмена.
Наразі Монфіс не виступає в Лондоні, а перебуває в запасі.
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Нагадаємо, сама Світоліна раніше поступилася в фіналі Підсумкового турніру WTA австралійці Ешлі Барті. Таким чином українка не змогла захистити минулорічний титул.