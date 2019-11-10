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    Українка Калініна зіграє в фіналі турніру ITF у Лас-Вегасі

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    Ангеліна Калініна&nbsp; - Українка Калініна зіграє в фіналі турніру ITF у Лас-Вегасі
    Ангеліна Калініна 
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    Для 22-річної тенісистки це вже третій фінал у сезоні

    Українська 181-а ракетка світу Ангеліна Калініна зіграє у фіналі хардового турніру ITF з призовим фондом у 60 тисяч доларів у американському Лас-Вегасі.

    У півфіналі наша 22-річна тенісистка здолала Кетрин Себов з Канади – 6:3, 6:0. Поєдинок тривав 74 хвилини.

    У фіналі Калініна зіграє проти японки Майо Хібі, яка перемогла в півфіналі нашу співвітчизницю Катарину Завацьку – 7:6, 6:4.

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    Для Калініної це вже третій фінал у сезоні. Раніше вона перемогла на турнірі в Пршерові та поступилася в вирішальному матчі у Далласі.

    теніс Ангеліна Калініна
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