Українка Калініна зіграє в фіналі турніру ITF у Лас-Вегасі



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Ангеліна Калініна Фейсбук

Для 22-річної тенісистки це вже третій фінал у сезоні

Українська 181-а ракетка світу Ангеліна Калініна зіграє у фіналі хардового турніру ITF з призовим фондом у 60 тисяч доларів у американському Лас-Вегасі.

У півфіналі наша 22-річна тенісистка здолала Кетрин Себов з Канади – 6:3, 6:0. Поєдинок тривав 74 хвилини.

У фіналі Калініна зіграє проти японки Майо Хібі, яка перемогла в півфіналі нашу співвітчизницю Катарину Завацьку – 7:6, 6:4.

Для Калініної це вже третій фінал у сезоні. Раніше вона перемогла на турнірі в Пршерові та поступилася в вирішальному матчі у Далласі.