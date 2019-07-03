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    Світоліна посперечалася з журналісткою через сукню

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    Еліна Світоліна - Світоліна посперечалася з журналісткою через сукню
    Еліна Світоліна
    Yahoo!Sports

    Українській тенісистці не сподобалася оцінка сукні від індійської журналістки

    Українська тенісистка Еліна Світоліна посперечалася в мережі Твіттер з індійською журналісткою Ніхілою Маккер. Українці не сподобалася поверхнева оцінка її сукні в стартовому матчі на Wimbledon-2019. Поєдинок українка відіграла в короткій білій сукні Nike з V-подібним вирізом, козирку і кросівках того ж кольору.

    «Вімблдонський наряд Світоліной такий базовий, що Nike, здається, вклав в нього мінімум зусиль. Принаймні, він не виглядає погано», - написала Маккер.

    Досить швидко Світоліна відповіла: «Що значить не парився?! Абсолютно не згодна! У цієї сукні безліч деталей».

    svit2

    Нагадаємо, в стартовому поєдинку Wimbledon-2019 Світоліна перемогла Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:0.

     Читайте також: Знаменитий шведський тенісист Віландер дав прогноз на матч Світоліна – Гаспарян
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