Світоліна посперечалася з журналісткою через сукню



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Еліна Світоліна Yahoo!Sports

Українській тенісистці не сподобалася оцінка сукні від індійської журналістки

Українська тенісистка Еліна Світоліна посперечалася в мережі Твіттер з індійською журналісткою Ніхілою Маккер. Українці не сподобалася поверхнева оцінка її сукні в стартовому матчі на Wimbledon-2019. Поєдинок українка відіграла в короткій білій сукні Nike з V-подібним вирізом, козирку і кросівках того ж кольору.

«Вімблдонський наряд Світоліной такий базовий, що Nike, здається, вклав в нього мінімум зусиль. Принаймні, він не виглядає погано», - написала Маккер.

Досить швидко Світоліна відповіла: «Що значить не парився?! Абсолютно не згодна! У цієї сукні безліч деталей».

Нагадаємо, в стартовому поєдинку Wimbledon-2019 Світоліна перемогла Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:0.