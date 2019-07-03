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    Знаменитий шведський тенісист Віландер дав прогноз на матч Світоліна – Гаспарян

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    Матс Віландер - Знаменитий шведський тенісист Віландер дав прогноз на матч Світоліна – Гаспарян
    Матс Віландер
    Чемпионат

    У другому колі одиночного розряду в жінок на Wimbledon-2019

    Знаменитий шведський колишній тенісист Матс Віландер дав прогноз на поєдинок другого кола на Wimbledon-2019 між українкою Еліною Світоліною та росіянкою Маргаритою Гаспарян. Він вважає, що Світоліна не може програти Гаспарян.

    «Гаспарян повертається. Вона дуже досвідчена, але багато травмувалася. Її бекхенд дозволить виконувати багато різаних ударів. Поєдинок буде важким для Світоліної, хоча й не стане несподіванкою. У якийсь момент вона має зосередитися та дійти до півфіналу. Світоліна просто не може програти цей поєдинок. Вона має почати гру з позиції сили. Має ризикнути», - зазначив Віландер у коментарі «Чемпіонату».

    Світоліна та Гаспарян зустрінуться 3 липня.

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