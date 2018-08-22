Світоліна прикрасила обкладинку журналу про моду (фото)
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Українська тенісистка продовжує зніматися для модних журналів
Перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна стала головною героїнею вересневого номера модного журналу.
Фото Світоліної прикрасило обкладинку журналу «ELLE Ukraine», в якому опубліковано інтерв’ю з тенісисткою.
Про це видавництво журналу повідомило в своєму instagram.
«Я завжди хотіла зробити щось, щоб батьки мною пишалися. Це мотивує і зараз», - сказала Світоліна в інтерв’ю журналу.
С гордостью представляем наш сентябрьский номер На обложке - первая ракетка Украины @elisvitolina «Я всегда хотела сделать что-то, чтобы родители мною гордились. Это мотивирует и сейчас». Полную версию интервью ищите с завтрашнего дня в новом выпуске ELLE. Там же вы найдете не менее интересную беседу @lodygin с @serhiy_zhadan , во время которой они обсудили предстоящую экранизацию романа «Ворошиловград» Как 17-летней дочери Синди Кроуфорд @kaiagerber работалось с Карлом Лагерфельдом. А @olga.rudneva расставила все точки над i в вопросе: почему не каждые отношения заканчиваются браком, не каждый брак заканчивается детьми. И чем CHILDLESS отличаются от CHILDFREE. Очень рекомендуем! Номер в продаже с завтрашнего дня! Фото: Анна Гончарова Стиль: Наталья Осадчая Продюсирование: @nastasiabilous Макияж и причёска: @tina_antonenko Локация: @superiorresort #elle #elleua #elleukraine #septemberissue #september #elinasvitolina
Як відомо, днями Світоліна стартує на тенісному турнірі серії Grand Slam - US Open.
Нагадаємо, Еліна отримала на турнірі сьомий номер посіву.
Джерело: Укрінформ