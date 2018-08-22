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    Світоліна прикрасила обкладинку журналу про моду (фото)

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    Еліна Світоліна - Світоліна прикрасила обкладинку журналу про моду (фото)
    Еліна Світоліна

    Українська тенісистка продовжує зніматися для модних журналів

    Перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна стала головною героїнею вересневого номера модного журналу.

    Фото Світоліної прикрасило обкладинку журналу «ELLE Ukraine», в якому опубліковано інтерв’ю з тенісисткою.

    Про це видавництво журналу повідомило в своєму instagram.

    «Я завжди хотіла зробити щось, щоб батьки мною пишалися. Це мотивує і зараз», - сказала Світоліна в інтерв’ю журналу.

    С гордостью представляем наш сентябрьский номер На обложке - первая ракетка Украины @elisvitolina «Я всегда хотела сделать что-то, чтобы родители мною гордились. Это мотивирует и сейчас». Полную версию интервью ищите с завтрашнего дня в новом выпуске ELLE. Там же вы найдете не менее интересную беседу @lodygin с @serhiy_zhadan , во время которой они обсудили предстоящую экранизацию романа «Ворошиловград» Как 17-летней дочери Синди Кроуфорд @kaiagerber работалось с Карлом Лагерфельдом. А @olga.rudneva расставила все точки над i в вопросе: почему не каждые отношения заканчиваются браком, не каждый брак заканчивается детьми. И чем CHILDLESS отличаются от CHILDFREE. Очень рекомендуем! Номер в продаже с завтрашнего дня! Фото: Анна Гончарова Стиль: Наталья Осадчая Продюсирование: @nastasiabilous Макияж и причёска: @tina_antonenko Локация: @superiorresort #elle #elleua #elleukraine #septemberissue #september #elinasvitolina

    Публикация от ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

    Як відомо, днями Світоліна стартує на тенісному турнірі серії Grand Slam - US Open.

    Нагадаємо, Еліна отримала на турнірі сьомий номер посіву.

    Джерело: Укрінформ

    теніс Еліна Світоліна
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