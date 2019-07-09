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    Світоліна розповіла, як гратиме у чвертьфіналі Вімблдонського турніру

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    Еліна Світоліна зустрічалася з Кароліною Муховою один раз - Світоліна розповіла, як гратиме у чвертьфіналі Вімблдонського турніру
    Еліна Світоліна зустрічалася з Кароліною Муховою один раз
    Великий теніс України

    Українка знає. як грати проти Кароліни Мухової

    Сьогодні, 9 липня, приблизно о 16:40 українка Еліна Світоліна зіграє в першому в кар’єрі чвертьфіналі на Wimbledon. Суперницею буде чешка Кароліна Мухова.

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    68-я ракетка світу Мухова оформила путівку до чвертьфіналу на своєму дебютному Вімблдонському турнірі після наполегливого дербі з третьою ракеткою світу Кароліною Плішковою.

    У цьому сезоні Світоліна і Мухова вже зустрічалися на турнірі в Досі, де українка обіграла свою суперницю в чвертьфіналі з рахунком 6:4, 6:2.

    «Насправді Кароліна – дуже, дуже талановита тенісистка, - сказала Світоліна. - Думаю, що на траві з нею важко грати, тому що у неї варіативна гра. Вона грає схоже на мою попередню суперницю, хорватку Петру Мартіч. Тому мій тактичний план на цей матч буде досить схожий на план на гру з Мартіч».

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    теніс Еліна Світоліна Wimbledon Петра Мартіч Кароліна Мухова
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