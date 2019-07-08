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    Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Wimbledon

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    Еліна Світоліна - Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Wimbledon
    Еліна Світоліна
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    Українська тенісистка здолала суперницю з Хорватії

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдонського тенісного турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

    В 1/8 фіналу найсильніша тенісистка України перемогла хорватку Петру Мартіч (WTA №24) – 6:4, 6:1.

    Матч тривав годину і 45 хвилин. Світоліна грала в четвертому колі Wimbledon вдруге в кар’єрі.

    Перша спроба вийти в 1/4-ту два роки тому завершилася поразкою від латвійки Єлєни Остапенко.

    За місце у півфіналі Світоліна посперечається з переможницею протистояння між чешками Кароліною Муховою (WTA №68) і Кароліною Плішковою (WTA №3).

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