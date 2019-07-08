Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Wimbledon



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Еліна Світоліна Фейсбук

Українська тенісистка здолала суперницю з Хорватії

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдонського тенісного турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

В 1/8 фіналу найсильніша тенісистка України перемогла хорватку Петру Мартіч (WTA №24) – 6:4, 6:1.

Матч тривав годину і 45 хвилин. Світоліна грала в четвертому колі Wimbledon вдруге в кар’єрі.

Перша спроба вийти в 1/4-ту два роки тому завершилася поразкою від латвійки Єлєни Остапенко.

За місце у півфіналі Світоліна посперечається з переможницею протистояння між чешками Кароліною Муховою (WTA №68) і Кароліною Плішковою (WTA №3).

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