Світоліна відверто розповіла про дозвілля з Монфісом



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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна Фейсбук

Найбільше часу з французьким бой-френдом українка проводить на тренуваннях

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про дозвілля з французьким бой-френдом Гаелем Монфісом та як знаходить час для цього.

«Ми досить багато часу проводимо разом. Часто разом їздимо на турніри. Більшість змагань співпадають, то ж ми маємо достатньо часу, аби разом його проводити. У нас є щільний графік та тренувальний процес – це і є наше дозвілля. А коли все ж вдається знайти трохи вільного часу, ми вибираємося в якесь романтичне місце та проводимо його лише вдвох», - розповіла Світоліна в інтерв’ю tochka.net.