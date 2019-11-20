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    Світоліна відверто розповіла про дозвілля з Монфісом

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    Гаель Монфіс та Еліна Світоліна&nbsp; - Світоліна відверто розповіла про дозвілля з Монфісом
    Гаель Монфіс та Еліна Світоліна 
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    Найбільше часу з французьким бой-френдом українка проводить на тренуваннях

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про дозвілля з французьким бой-френдом Гаелем Монфісом та як знаходить час для цього.

    «Ми досить багато часу проводимо разом. Часто разом їздимо на турніри. Більшість змагань співпадають, то ж ми маємо достатньо часу, аби разом його проводити. У нас є щільний графік та тренувальний процес – це і є наше дозвілля. А коли все ж вдається знайти трохи вільного часу, ми вибираємося в якесь романтичне місце та проводимо його лише вдвох», - розповіла Світоліна в інтерв’ю tochka.net.

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    теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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