Український боєць похизувався, що знову допомагає «Русскому вітязю» Повєткіну



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Владислав Сіренко радіє, що має змогу допомагати Алєксандру Повєткіну Фото із соцмереж

Владислав Сіренко не бачить у співпраці з російським бійцем нічого поганого

Непереможний український боксер-супертяж Владислав Сіренко, який нещодавно виграв свій 12-й бій на професійному рингу, знову працює в тренувальному таборі «Русского вітязя» Алєксандра Повєткіна. Про це сам Владислав написав у себе в соцмережах.

«Радий допомогти Алєксандру Повєткіну в підготовці до бою проти Майкла Гантера», - прокоментував світлину Сіренко.

Бій між Алєксандром Повєткіним із РФ і Майклом Гантером зі США стане відбірним на титул офіційного претендента на титульний бій за версією WBA. Наразі в 40-річного Повєткіна 35 перемог у 37 поєдинках. На рахунку 31-річного Гантера 18 перемог при одній поразці.

Відзначимо, що в головному поєдинку вечора зійдуться володар поясу WBA мексиканець Енді Руїс-молодший і британець Ентоні Джошуа. У цьому бою будуть розігруватися пояси WBA Super, IBF і WBO.

При цьому переможець поєдинку Повєткін – Гантер не зможе відразу претендувати на титульний бій, так як спочатку Руїсу чи Джошуа належить захистити пояси за версіями WBO і IBF.

Нагадаємо, що раніше Сіренко в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому не вважає співпрацю з Повєткіним чимось поганим.