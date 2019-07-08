Світоліна: завжди хотіла добре виступити на Вімблдоні



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Еліна Світоліна Yahoo!Sports

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі зіграє у чвертьфіналі Вімблдонського тенісного турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

Після перемоги в 1/8 фіналу над Петрою Мартіч українка прокоментувала поєдинок.

«Перш за все я показала надійний теніс. Я чудово рухалася, добре грала в контратаці, добре себе почувала. Завжди хотіла добре тут виступити, та раніше не вдавалося. Цього року я почуваю себе набагато краще на траві. Нарешті мене не турбує травма. Сподіваюся бути свіжою до свого наступного матчу», - передає слова Світоліної ВТУ.