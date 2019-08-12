Світоліна зберегла позицію в топ-10 рейтингу WTA



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Еліна Світоліна Фейсбук

Перша ракетка України Еліна Світоліна посідає сьоме місце серед провідних тенісисток світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла сьому позицію в світовому рейтинзі WTA. Вона залишається єдиною українкою в топ-10 цього рейтингу.

Очолює перелік найсильніших тенісисток світу японка Наомі Осака. Далі йдуть Ешлі Барті з Австралії та Кароліна Плішкова з Чехії.

Даяна Ястремська піднялася з 33 на 32-гу сходинку. Це повтор особистого рекорду українки.

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Леся Цуренко наразі 35-та. Катерина Козлова на 73-й сходинці. Катарина Завацька піднялася зі 133-ї сходинки на 127-му. Це особистий рекорд в кар’єрі Катарини.