Замість чемпіонки Торонто Цуренко в Цинциннаті зустрінеться з олімпійською чемпіонкою



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Леся Цуренко вперше зіграє з Монікою Пуїґ Великий теніс України

Тепер в українки є більше шансів пробитися в наступний раунд

Переможниця турніру в Торонто канадка Б'янка Андреєску вирішила відмовитися від участі в турнірі WTA Рremier 5 в Цинциннаті.

Тим самим, українка Леся Цуренко, яка волею жеребу повинна була зустрітися з Андреєску в першому колі, отримала іншу суперницю.

У першому раунді змагань киянка зустрінеться з олімпійською чемпіонкою-2016 Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко. То буде перше очне протистояння суперниць.

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