  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Замість чемпіонки Торонто Цуренко в Цинциннаті зустрінеться з олімпійською чемпіонкою

    • Розсилка
    Леся Цуренко вперше зіграє з Монікою Пуїґ - Замість чемпіонки Торонто Цуренко в Цинциннаті зустрінеться з олімпійською чемпіонкою
    Леся Цуренко вперше зіграє з Монікою Пуїґ
    Великий теніс України

    Тепер в українки є більше шансів пробитися в наступний раунд

    Переможниця турніру в Торонто канадка Б'янка Андреєску вирішила відмовитися від участі в турнірі WTA Рremier 5 в Цинциннаті.

    Тим самим, українка Леся Цуренко, яка волею жеребу повинна була зустрітися з Андреєску в першому колі, отримала іншу суперницю.

    У першому раунді змагань киянка зустрінеться з олімпійською чемпіонкою-2016 Монікою Пуїґ з Пуерто-Ріко. То буде перше очне протистояння суперниць.

     Читайте також: Леся Цуренко повернулася на корт впевненою перемогою у Вашингтоні
    Читайте також
    теніс Леся Цуренко Б'янка Андреєску Моніка Пуїґ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ