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    Світоліна жорстко відповіла на запитання щодо взаємин з Монфісом

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    Еліна Світоліна - Світоліна жорстко відповіла на запитання щодо взаємин з Монфісом
    Еліна Світоліна
    Інстаграм

    Українська тенісистка прокоментувала питання щодо залежності результатів від взаємин з французьким тенісистом

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна жорстко прокоментувала в мережі Інстаграм питання від уболівальника про залежність її результатів від взаємин з французьким тенісистом Гаелєм Монфісом.

    «Чи згідна, що після того, як почала зустрічатися з Монфісом, стала гірше грати?» - запитав уболівальник. На що Світоліна написала: «Маячня сивої кобили».

    svitt
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