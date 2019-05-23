Світоліна жорстко відповіла на запитання щодо взаємин з Монфісом



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Еліна Світоліна Інстаграм

Українська тенісистка прокоментувала питання щодо залежності результатів від взаємин з французьким тенісистом

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна жорстко прокоментувала в мережі Інстаграм питання від уболівальника про залежність її результатів від взаємин з французьким тенісистом Гаелєм Монфісом.

«Чи згідна, що після того, як почала зустрічатися з Монфісом, стала гірше грати?» - запитав уболівальник. На що Світоліна написала: «Маячня сивої кобили».

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