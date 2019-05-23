Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру в Страсбурі



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Даяна Ястремська проноситься турнірною сіткою Страсбура вихором Фейсбук Даяни Ястремської

Українка віддала супениці з Франції всього чотири гейми

42-га ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до півфіналу турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

В 1/4 фіналу одеситка здолала 88-му тенісистку світу Фіону Ферро з Франції - 6:1, 6:3.

Матч тривав всього годину і п'ять хвилин.

Наразі Ястремська несеться по турнірній сітці турніру в Страсбурі вихором: у трьох поєдинках вона програла лише десять геймів.

У півфіналі Даяна зіграє з переможницею пари Моніка Пуїґ (Пуерто-Ріко) - Аріна Соболенко (Білорусь).

Також сьогодні, 23 травня, у чвертьфіналі турніру в Страсбурі виступатиме інша українка Марта Костюк. Вона гратиме проти француженки Каролін Ґарсії.