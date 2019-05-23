  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру в Страсбурі

    • Розсилка
    Даяна Ястремська проноситься турнірною сіткою Страсбура вихором - Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру в Страсбурі
    Даяна Ястремська проноситься турнірною сіткою Страсбура вихором
    Фейсбук Даяни Ястремської

    Українка віддала супениці з Франції всього чотири гейми

    42-га ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла до півфіналу турніру із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

    Читайте також

    В 1/4 фіналу одеситка здолала 88-му тенісистку світу Фіону Ферро з Франції - 6:1, 6:3.

    Матч тривав всього годину і п'ять хвилин.

    Наразі Ястремська несеться по турнірній сітці турніру в Страсбурі вихором: у трьох поєдинках вона програла лише десять геймів.

    У півфіналі Даяна зіграє з переможницею пари Моніка Пуїґ (Пуерто-Ріко) - Аріна Соболенко (Білорусь).

    Також сьогодні, 23 травня, у чвертьфіналі турніру в Страсбурі виступатиме інша українка Марта Костюк. Вона гратиме проти француженки Каролін Ґарсії.

     Читайте також: Даяна Ястремська перемогла чемпіонку US Open-2011 і вийшла в 1/4 турніру в Страсбурі
    Читайте також
    теніс Даяна Ястремська Марта Костюк Аріна Соболенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ