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    Світоліна зіграє з Соболенко в другому раунді турніру в Ухані

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    Еліна Світоліна - Світоліна зіграє з Соболенко в другому раунді турніру в Ухані
    Еліна Світоліна

    Еліна Світоліна отримала суперницю на турнірі WTA

    Білоруська тенісистка Аріна Соболенко перемогла Карлу Суарес Наварро з рахунком 2:1 в першому раунді турніру WTA Premier в Ухані і стала суперницею Еліни Світоліної в другому раунді.

    Світоліна отримала шостий номер посіву і пропускала перший раунд.

    Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.

    Еліна Світоліна і Аріна Соболенко зіграють 25 вересня о 6:00.

    Раніше повідомлялося, що Світоліна буде працювати з американським тренером Савіано до кінця поточного року.

    Джерело: Sportarena.com

    теніс Еліна Світоліна
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