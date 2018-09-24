Світоліна зіграє з Соболенко в другому раунді турніру в Ухані
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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна отримала суперницю на турнірі WTA
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко перемогла Карлу Суарес Наварро з рахунком 2:1 в першому раунді турніру WTA Premier в Ухані і стала суперницею Еліни Світоліної в другому раунді.
Світоліна отримала шостий номер посіву і пропускала перший раунд.
Перша ракетка України готується до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.
Еліна Світоліна і Аріна Соболенко зіграють 25 вересня о 6:00.
Раніше повідомлялося, що Світоліна буде працювати з американським тренером Савіано до кінця поточного року.
Джерело: Sportarena.com