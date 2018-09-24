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    Світоліна до кінця року буде працювати з американським тренером Савіано

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    Світоліна до кінця року буде працювати з американським тренером Савіано

    Еліна Світоліна продовжить співпрацю з американським тренером Ніком Савіано

    На прес-конференції в Ухані українська тенісистка розповіла журналістам, що до кінця сезону вона буде працювати з тренером Ніком Савіано.

    В Академії наставника в Маямі Світоліна провела підготовку після Відкритого чемпіонату США, де зазнала поразки в четвертому раунді. Після програшу в Нью-Йорку українка оголосила про закінчення співпраці з французьким тренером Тьєррі Асьоном.

    В Ухані Еліна Світоліна розпочне виступ з другого раунду, де зустрінеться з Ариною Соболенко з Білорусі або іспанкою Карлою Суарес-Наварро. 

    Джерело: btu.org.ua

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