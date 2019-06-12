Тайсон Ф’юрі: Кличко – жалюгідний невдаха



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Поєдинок Ф'юрі - Кличко 2015 року Yahoo!Sports

Переможець Володимира Кличка висловив образи на адресу українця

Британський боксер Тайсон Ф’юрі не став стримувати образи на адресу Володимира Кличка, коли його запитали про можливість повернення українця в ринг.

«Не знаю, чи повернеться він. Йому, напевно, вже 43 роки. Так, йому 43. Він – великий невдаха. Жалюгідний невдаха. Він ніколи не був великим. Я буду переслідувати його до дня смерті. Буду снитися йому в жахіттях. Він ніколи не переможе мене. Я натовк йому писок, с…ка. Він мене ненавидить. Хіба не так, Володимире? Я це відчуваю», - заявив британець в коментарі iFL TV.

Тайсон Ф’юрі переміг Володимира Кличка в надважкій вазі в бою 2015 року одноголосним рішенням суддів.