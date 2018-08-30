Портал Sky Sports назвав Ломаченка найкращим боксером світу



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Василь Ломаченко

На четвертому місці опинився Олександр Усик

Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу на сьогоднішній день.

Такі результати дало опитування порталу Sky Sports.

Sky Sports провів опитування серед своїх читачів, попросивши їх визначити найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

Читачі могли голосувати «за» або «проти» того чи іншого представника

На першому місці виявився Василь Ломаченко. «За» нього проголосували 30.5 тисяч респондентів, 10.2 тисячі проголосували «проти».

На другому місці - Геннадій Головкін - 30.2 «за», 10.5 «проти».

На третій позиції Теренс Кроуфорд. 26.2 тисячі уболівальників проголосували «за» нього, 8.5 тисяч - проти.

На четвертому місці розташувався ще один український боксер Олександр Усик. «За» Усика проголосували 22.5 тисячі фанатів. 10.5 були «проти».

Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе проти Хосе Педраси, а відбудеться поєдинок 1 грудня в передмісті Лос-Анджелеса Інглвуді.

Джерело: Укрінформ