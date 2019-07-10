  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тенісист Долгополов повідомив про ймовірне повернення на корт

    • Розсилка
    Олександр Долгополов - Тенісист Долгополов повідомив про ймовірне повернення на корт
    Олександр Долгополов
    ТПУ

    Українець Олександр Долгополов відновлюється після операції

    Український тенісист Олександр Долгополов повідомив про ймовірний час повернення в професіональний спорт.

    Напередодні він переніс операцію.

    «Ми знайшли, що хотіли й кисть має добрий вигляд. Цього втручання має вистачити, щоб відновитися та почати грати. Чекайте новин. Якщо все буде добре, то планую повернутися 2020 року», - написав Долгополов у мережі Інстаграм.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

    Читайте також: Сімона Халеп: проти Світоліної завжди важко грати
    Читайте також
    теніс Олександр Долгополов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ