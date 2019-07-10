Тенісист Долгополов повідомив про ймовірне повернення на корт



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Олександр Долгополов ТПУ

Українець Олександр Долгополов відновлюється після операції

Український тенісист Олександр Долгополов повідомив про ймовірний час повернення в професіональний спорт.

Напередодні він переніс операцію.

«Ми знайшли, що хотіли й кисть має добрий вигляд. Цього втручання має вистачити, щоб відновитися та почати грати. Чекайте новин. Якщо все буде добре, то планую повернутися 2020 року», - написав Долгополов у мережі Інстаграм.