Сімона Халеп: проти Світоліної завжди важко грати



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Сімона Халеп WTA Tennis

Румунська тенісистка поділилася очікуваннями від майбутнього півфіналу Вімблдону проти українки Еліни Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдонського турніру (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000) проти румунської тенісистки Сімони Халеп.

Напередодні зустрічі сьома ракетка світу поділилася очікуваннями від майбутнього поєдинку.

«Мені нарешті стало подобатися виступати на траві. Стала впевненіше себе почувати. Раніше я завжди боялася впасти, ноги не були достатньо стійкими. Та зараз я відчуваю не лише стійкість в ногах, а й в психології. Проти Світоліної мені завжди важко грати. Думаю, буде запеклий поєдинок. Попередня статистика не має жодного значення. Маю вийти та віддати боротьбі всі сили», - передає слова Халеп «ВТУ».

Українка Еліна Світоліна вперше в історії вийшла у півфіналі турніру із серії Grand Slam. Раніше вона сім разів грала проти Сімони Халеп: чотири перемоги, три поразки.