Тенісист Стаховський погидував думкою одіозного Шарія



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Сергій Стаховський НП

Спортсмен за жодних обставин не вважає можливим вірити кремлівському пропагандисту

Український тенісист Сергій Стаховський посперечався з читачем в мережі Інстаграм під публікацією на сторінці Tribuna.com про підтримку полоненого російськими окупантами українського режисера Олега Сенцова.

Співрозмовник не погодився з думкою тенісиста, пославшись на аргументацію його нібито вини одіозним кремлівським пропагандистом Анатолієм Шарієм.

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Стаховський назвав таку аргументацію нікчемною. «А нікого більш авторитетного немає? Лише він один? Коли на планеті не залишиться нікого, лише Шарій, то і тоді я не повірю в те, що він говорить», - написав тенісист.