  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тенісист Стаховський погидував думкою одіозного Шарія

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Тенісист Стаховський погидував думкою одіозного Шарія
    Сергій Стаховський
    НП

    Спортсмен за жодних обставин не вважає можливим вірити кремлівському пропагандисту

    Український тенісист Сергій Стаховський посперечався з читачем в мережі Інстаграм під публікацією на сторінці Tribuna.com про підтримку полоненого російськими окупантами українського режисера Олега Сенцова.

    Співрозмовник не погодився з думкою тенісиста, пославшись на аргументацію його нібито вини одіозним кремлівським пропагандистом Анатолієм Шарієм.

    stakh
    stakh

    Стаховський назвав таку аргументацію нікчемною. «А нікого більш авторитетного немає? Лише він один? Коли на планеті не залишиться нікого, лише Шарій, то і тоді я не повірю в те, що він говорить», - написав тенісист.

    Читайте також: Медалепад. Зеленський вручив 78 орденів і 25 звань спортсменам і тренерам
    Сергій Стаховський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ