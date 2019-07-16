Медалепад. Зеленський вручив 78 орденів і 25 звань спортсменам і тренерам



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Щасливий боксер Олександр Хижняк з президентом і орденом від нього Фейсбук Олександра Хижняка

Президент відзначив герої Європейських ігор

Під час сьогоднішньої зустрічі з провідними спортсменами і тренерами на олімпійській базі в Конча-Заспі президент України Володимир Олександрович Зеленський нагородив орденами, медалями і званнями цілу когорту спортсменів і тренерів, найперше з числа чемпіонів і прзерів ІІ Європейських ігор, які відбувалися у Мінську (Білорусь). Проіґнорував лише борцівського наставника Андрія Стадника, який хотів і дружині допомогти золото для Азербайджану виграти, і Неньку Україну прославити.

Тож згідно Указу президента України №522/2019, «за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України», кавалерами стали...

Орден «За заслуги» І ступеня

Бондаренко Богдан Вікторович - чемпіон та бронзовий призер з легкої атлетики

Орден «За заслуги» II ступеня

Беленюк Жан Венсанович - чемпіон з боротьби греко-римської

Верняєв Олег Юрійович - чемпіон та срібнмй призер з гімнастики спортивної

Вихрист Віктор Вікторович - чемпіон з боксу

Горуна Станіслав Миколайович - чемпіон з карате

Зантарая Георгій Малхазович - чемпіон з дзюдо

Просторов Микола Миколайович - срібной призера зі стрибків на батуті

Смелик Сергій Володимирович - чемпіон з легкої атлетики

Хижняк Олександр Олександрович - чемпіон з боксу

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня

Буценко Микола Валерійович - срібний призер з боксу

Вандюк Юрій Васильович - срібний призер з веслування на байдарках і каное

Гуцол Євген Миколайович - чемпіон з легкої атлетики

Давиденко Антон Володимирович - срібний призер зі стрибків на батуті

Даниленко Данило Володимирович - чемпіон з легкої атлетики

Кухарик Олег Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каное

Миронець Олег Олександрович - чемпіон з легкої атлетики

Омельчук Олег Петрович - срібний призер зі стрільби кульової

Поздняков Олексій Олександрович - чемпіон з легкої атлетики

Проценко Андрій Олексійович - чемпіон з легкої атлетики

Рибачок Андрій Русланович - срібний призер з веслування на байдарках і каное

Сеник Станіслав Антонович - чемпіон з легкої атлетики

Сиромятников Олександр Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каное

Чорномаз Богдан Анатолійович - чемпіон з легкої атлетики

Шаматрин Артем Сергійович - чемпіон з легкої атлетики

Орден княгині Ольги II ступеня

Мельник Тетяна Юріївна - чемпіонка з легкої атлетики

Прищепа Наталія Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетики

Сайко Олена Володимирівна - срібна призерка з боротьби самбо

Серьогіна Аніта Артурівна - чемпіонка з карате

Стуй Христина Петрівна - чемпіонка з легкої атлетики

Орден княгині Ольги III ступеня

Бачинська Анастасія Юріївна - чемпіонка з гімнастики спортивної

Бех-Романчук Марина Олександрівна - чемпіонка та бронзова призерка з легкої атлетики

Бихно Аліна Олегівна - срібна призерка з гімнастики художньої

Білодід Дарина Геннадіївна - чемпіонка з дзюдо

Возняк Анастасія Романівна - срібна призерка з гімнастики художньої

Гацько-Федусова Ганна Володимирівна - чемпіонка з легкої атлетики

Гришутіна Христина Миколаївна - чемпіонка з легкої атлетики

Довженко Тетяна Павлівна – срібна призерка з гімнастики художньої

Качур Яна Григорівна - дворазова чемпіонка з легкої атлетики

Кийко Марина Вікторівна - срібна призерка зі стрибків на батуті

Куклиновська Людмила Олегівна - чемпіонка з веслування на байдарках і каное

Лівач Оксана Василівна - срібна призерка з боротьби вільної

Логвиненко Аліна Вікторівна - чемпіонка з легкої атлетики

Ляхова Ольга Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетики

Малькова Світлана Михайлівна - срібна призерка зі стрибків на батуті

Мижерицька Діана Олександрівна - срібна призерка з гімнастики художньої

Москальова Катерина Миколаївна - срібна призерка з боротьби самбо

Новикова Анастасія Романівна - срібну призерку з боротьби самбо

Плотицина Ганна Олександрівна - чемпіонка та срібна призерка з легкої атлетики

Повх Марія Миколаївна - чемпіонка з веслування на байдарках і каное

Рижикова Анна Василівна - чемпіонка з легкої атлетики

Сапсай Анастасія Іванівна - чемпіонка з боротьби самбо

Соловей Ганна Миколаївна - чемпіонка з велосипедного спорту

Старикова Олена Вікторівна - срібна призерка з велосипедного спорту

Терлюга Анжеліка Володимирівна - срібна призерка з карате

Ткач Юлія Анатоліївна - чемпіонка з боротьби вільної

Хавалджи Юлія Олегівна - срібна призерка з боротьби вільної

Юзьвяк Валерія Ігорівна - срібна призерка з гімнастики художньої

Медаллю «За працю та звитягу»

Барабанов Євген Олегович - бронзовий призер з боксу

Варинська Діана Євгенівна - бронзова призерка з гімнастики спортивної

Ковальська Галина Дмитрівна - бронзова призерка з боротьби самбо

Коростильов Павло Сергійович - бронзовий призер зі стрільби кульової

Костевич Олена Дмитрівна - бронзова призерка зі стрільби кульової

Мельник Галина Юріївна - бронзова призерка з карате

Нікольченко Владислава Ігорівна - бронзова призерка з гімнастики художньої

Оґаннесян Ґор Варданович - бронзовий призер з боротьби вільної

Пахнюк Петро Володимирович - бронзовий призер з гімнастики спортивної

Радівілов Ігор Віталійович - бронзовий призер з гімнастики спортивної

Смаль Наталія Миколаївна - бронзова призерка з боротьби самбо

Хоцянівський Олександр Йосипович - бронзовий призер з боротьби вільної

Черкасова Алла Костянтинівна - бронзова призерка з боротьби вільної

Чоботар Валерій Валерійович - бронзовий призер з карате

Також за значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року нагородили й тренерів.

Медаль «За працю та звитягу»

Басенко Сергій Валерійович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини Стуй

Бондаренко Віктор Васильович - тренер чемпіона та бронзового призера з легкої атлетики Богдана Бондаренка

Горбаченко Юрій Семенович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини Гришутіної

Сартинський Геннадій Людвиговичй - тренера чемпіонів, срібного та бронзового призерів з гімнастики спортивної Олега Верняєва та Петра Пахнюка

Тонкошнур Олександр Олександрович - тренер чемпіонк з карате Аніти Серьогіної

Федорець Володимир Андрійович - тренер чемпіонок з легкої атлетики Тетяни Мельник і Яни Качур

Хижняк Олександр Олександрович - тренер чемпіона з боксу Олександра Хижняка

Почесного звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України» удостоєні:

Вегнер Олена Анатоліївна - тренер чемпіона з легкої атлетики Данила Даниленка

Дуброва Віталій Вікторович - тренер чемпіона з дзюдо Георгія Зантараї

Зуєв Геннадій Володимирович - тренер чемпіона з легкої атлетики Андрія Проценка

Кравченко Володимир Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Анни Рижикової

Крушинський Вадим Вікторович - тренер чемпіонки та бронзової призерки з легкої атлетики Марини Бех-Романчук

Кузнєцова Світлана Олегівна - тренер чемпіонки з дзюдо Дарини Білодід

Ляховий Олександр Миколайович - тренер чемпіона з боксу Віктора Вихриста

Ляхова Тетяна Миколаївна - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ольги Ляхової

Марченко Михайло Степанович - тренер чемпіон з легкої атлетики Олексія Позднякова

Нікулін Антон Володимирович - тренер чемпіонів з карате Станіслава Горуни і Галини Мельник

Павлюк Іван Григорович - тренер чемпіона з легкої атлетики Олега Миронця

Паламарчук Олександр Анатолійович - тренер чемпіонки та срібної призерки з легкої атлетики Ганни Плотициної

Перегинець Михайло Іванович - тренер чемпіона з легкої атлетики Станіслава Сеника

Пилипей Леонід Петрович - тренер чемпіона з легкої атлетики Євгена Гуцола

Попеляєв Андрій Володимирович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Наталії Прищепи

Рабченюк Анастасія Володимирівна - тренер чемпіонів з легкої атлетики Богдана Чорномаза і Артема Шаматрина

Римар Володимир Ігорович - тренер чемпіонки з боротьби самбо Анастасії Сапсай

Римко В'ячеслав Вікторович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ганни Гацько-Федусової

Руденко Михайло Михайлович - тренер чемпіонки з самбо Анастасії Сапсай, срібної призерки з боротьби самбо Анастасії Новикової, бронзової призерки з боротьби самбо Наталії Смаль

Серорез Тетяна Борисівна - тренер чемпіона з легкої атлетики Сергія Смелика

Симонов Олександр Геннадійович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Людмили Куклиновської, срібного призера з веслування на байдарках і каное Олега Кухарика

Тичко Орест Богданович - тренер чемпіонки з велосипедного спору Ганни Соловей

Ткач Олександр Леонідович - тренер чемпіонки з боротьби вільної Юлії Ткач

Чумак Анатолій Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Аліни Логвиненко

Шацьких Володимир Володимирович - тренер чемпіона з боротьби греко-римської Жана Беленюка

Шевчук Андрій Богданович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Марії Повх

Під час сьогоднішньої зустрічі з провідними спортсменами і тренерами на олімпійській базі в Конча-Заспі президент України Володимир Олександрович Зеленський нагородив орденами, медалями і званнями цілу когорту спортсменів і тренерів, найперше з числа чемпіонів і прзерів ІІ Європейських ігор, які відбувалися у Мінську (Білорусь). Проіґнорував лише борцівського наставника Андрія Стадника, який хотів і дружині допомогти золото для Азербайджану виграти, і Неньку Україну прославити.Тож згідно Указу президента України №522/2019, «за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України», кавалерами стали...Орден «За заслуги» І ступеняБондаренко Богдан Вікторович - чемпіон та бронзовий призер з легкої атлетикиОрден «За заслуги» II ступеняБеленюк Жан Венсанович - чемпіон з боротьби греко-римськоїВерняєв Олег Юрійович - чемпіон та срібнмй призер з гімнастики спортивноїВихрист Віктор Вікторович - чемпіон з боксуГоруна Станіслав Миколайович - чемпіон з каратеЗантарая Георгій Малхазович - чемпіон з дзюдоПросторов Микола Миколайович - срібной призера зі стрибків на батутіСмелик Сергій Володимирович - чемпіон з легкої атлетикиХижняк Олександр Олександрович - чемпіон з боксуОрден «За заслуги» ІІІ ступеняБуценко Микола Валерійович - срібний призер з боксуВандюк Юрій Васильович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеГуцол Євген Миколайович - чемпіон з легкої атлетикиДавиденко Антон Володимирович - срібний призер зі стрибків на батутіДаниленко Данило Володимирович - чемпіон з легкої атлетикиКухарик Олег Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеМиронець Олег Олександрович - чемпіон з легкої атлетикиОмельчук Олег Петрович - срібний призер зі стрільби кульовоїПоздняков Олексій Олександрович - чемпіон з легкої атлетикиПроценко Андрій Олексійович - чемпіон з легкої атлетикиРибачок Андрій Русланович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеСеник Станіслав Антонович - чемпіон з легкої атлетикиСиромятников Олександр Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеЧорномаз Богдан Анатолійович - чемпіон з легкої атлетикиШаматрин Артем Сергійович - чемпіон з легкої атлетикиОрден княгині Ольги II ступеняМельник Тетяна Юріївна - чемпіонка з легкої атлетикиПрищепа Наталія Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетикиСайко Олена Володимирівна - срібна призерка з боротьби самбоСерьогіна Аніта Артурівна - чемпіонка з каратеСтуй Христина Петрівна - чемпіонка з легкої атлетикиОрденом княгині Ольги III ступеняБачинська Анастасія Юріївна - чемпіонка з гімнастики спортивноїБех-Романчук Марина Олександрівна - чемпіонка та бронзова призерка з легкої атлетикиБихно Аліна Олегівна - срібна призерка з гімнастики художньоїБілодід Дарина Геннадіївна - чемпіонка з дзюдоВозняк Анастасіч Романівна - срібна призерка з гімнастики художньоїГацько-Федусова Ганна Володимирівна - чемпіонка з легкої атлетикиГришутіна Христина Миколаївна - чемпіонка з легкої атлетикиДовженко Тетяна Павлівна – срібна призерка з гімнастики художньоїКачур Яна Григорівна - дворазова чемпіонка з легкої атлетикиКийко Марина Вікторівна - срібна призерка зі стрибків на батутіКуклиновська Людмила Олегівна - чемпіонка з веслування на байдарках і каноеЛівач Оксана Василівна - срібна призерка з боротьби вільноїЛогвиненко Аліна Вікторівна - чемпіонка з легкої атлетикиЛяхова Ольга Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетикиМалькова Світлана Михайлівна - срібна призерка зі стрибків на батутіМижерицька Діана Олександрівна - срібна призерка з гімнастики художньоїМоскальова Катерина Миколаївна - срібна призерка з боротьби самбоНовикова Анастасія Романівна - срібну призерку з боротьби самбоПлотицина Ганна Олександрівна - чемпіонка та срібна призерка з легкої атлетикиПовх Марія Миколаївна - чемпіонка з веслування на байдарках і каноеРижикова Анна Василівна - чемпіонка з легкої атлетикиСапсай Анастасія Іванівна - чемпіонка з боротьби самбоСоловей Ганна Миколаївна - чемпіонка з велосипедного спортуСтарикова Олена Вікторівна - срібна призерка з велосипедного спортуТерлюга Анжеліка Володимирівна - срібна призерка з каратеТкач Юлія Анатоліївна - чемпіонка з боротьби вільноїХавалджи Юлія Олегівна - срібна призерка з боротьби вільноїЮзьвяк Валерія Ігорівна - срібна призерка з гімнастики художньоїМедаллю «За працю та звитягу»Барабанов Євген Олегович - бронзовий призер з боксуВаринська Діана Євгенівна - бронзова призерка з гімнастики спортивноїКовальська Галина Дмитрівна - бронзова призерка з боротьби самбоКоростильов Павло Сергійович - бронзовий призер зі стрільби кульовоїКостевич Олена Дмитрівна - бронзова призерка зі стрільби кульовоїМельник Галина Юріївна - бронзова призерка з каратеНікольченко Владислава Ігорівна - бронзова призерка з гімнастики художньоїОґаннесян Ґор Варданович - бронзовий призер з боротьби вільноїПахнюк Петро Володимирович - бронзовий призер з гімнастики спортивноїРадівілов Ігор Віталійович - бронзовий призер з гімнастики спортивноїСмаль Наталія Миколаївна - бронзова призерка з боротьби самбоХоцянівський Олександр Йосипович - бронзовий призер з боротьби вільноїЧеркасова Алла Костянтинівна - бронзова призерка з боротьби вільноїЧоботар Валерій Валерійович - бронзовий призер з каратеТакож за значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року нагородили й тренерів.Медаль «За працю та звитягу»Басенко Сергій Валерійович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини СтуйБондаренко Віктор Васильович - тренер чемпіона та бронзового призера з легкої атлетики Богдана БондаренкаГорбаченко Юрій Семенович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини ГришутіноїСартинський Геннадій Людвиговичй - тренера чемпіонів, срібного та бронзового призерів з гімнастики спортивної Олега Верняєва та Петра ПахнюкаТонкошнур Олександр Олександрович - тренер чемпіонк з карате Аніти СерьогіноїФедорець Володимир Андрійович - тренер чемпіонок з легкої атлетики Тетяни Мельник і Яни КачурХижняк Олександр Олександрович - тренер чемпіона з боксу Олександра ХижнякаПочесного звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України» удостоєні:Вегнер Олена Анатоліївна - тренер чемпіона з легкої атлетики Данила ДаниленкаДуброва Віталій Вікторович - тренер чемпіона з дзюдо Георгія ЗантараїЗуєв Геннадій Володимирович - тренер чемпіона з легкої атлетики Андрія ПроценкаКравченко Володимир Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Анни РижиковоїКрушинський Вадим Вікторович - тренер чемпіонки та бронзової призерки з легкої атлетики Марини Бех-РоманчукКузнєцова Світлана Олегівна - тренер чемпіонки з дзюдо Дарини БілодідЛяховий Олександр Миколайович - тренер чемпіона з боксу Віктора ВихристаЛяхова Тетяна Миколаївна - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ольги ЛяховоїМарченко Михайло Степанович - тренер чемпіон з легкої атлетики Олексія ПоздняковаНікулін Антон Володимирович - тренер чемпіонів з карате Станіслава Горуни і Галини МельникПавлюк Іван Григорович - тренер чемпіона з легкої атлетики Олега МиронцяПаламарчук Олександр Анатолійович - тренер чемпіонки та срібної призерки з легкої атлетики Ганни ПлотициноїПерегинець Михайло Іванович - тренер чемпіона з легкої атлетики Станіслава СеникаПилипей Леонід Петрович - тренер чемпіона з легкої атлетики Євгена ГуцолаПопеляєв Андрій Володимирович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Наталії ПрищепиРабченюк Анастасія Володимирівна - тренер чемпіонів з легкої атлетики Богдана Чорномаза і Артема ШаматринаРимар Володимир Ігорович - тренер чемпіонки з боротьби самбо Анастасії СапсайРимко В'ячеслав Вікторович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ганни Гацько-ФедусовоїРуденко Михайло Михайлович - тренер чемпіонки з самбо Анастасії Сапсай, срібної призерки з боротьби самбо Анастасії Новикової, бронзової призерки з боротьби самбо Наталії СмальСерорез Тетяна Борисівна - тренер чемпіона з легкої атлетики Сергія СмеликаСимонов Олександр Геннадійович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Людмили Куклиновської, срібного призера з веслування на байдарках і каное Олега КухарикаТичко Орест Богданович - тренер чемпіонки з велосипедного спору Ганни СоловейТкач Олександр Леонідович - тренер чемпіонки з боротьби вільної Юлії ТкачЧумак Анатолій Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Аліни ЛогвиненкоШацьких Володимир Володимирович - тренер чемпіона з боротьби греко-римської Жана БеленюкаШевчук Андрій Богданович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Марії Повх