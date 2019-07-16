  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Медалепад. Зеленський вручив 78 орденів і 25 звань спортсменам і тренерам

    • Розсилка
    Щасливий боксер Олександр Хижняк з президентом і орденом від нього - Медалепад. Зеленський вручив 78 орденів і 25 звань спортсменам і тренерам
    Щасливий боксер Олександр Хижняк з президентом і орденом від нього
    Фейсбук Олександра Хижняка

    Президент відзначив герої Європейських ігор

    Під час сьогоднішньої зустрічі з провідними спортсменами і тренерами на олімпійській базі в Конча-Заспі президент України Володимир Олександрович Зеленський нагородив орденами, медалями і званнями цілу когорту спортсменів і тренерів, найперше з числа чемпіонів і прзерів ІІ Європейських ігор, які відбувалися у Мінську (Білорусь). Проіґнорував лише борцівського наставника Андрія Стадника, який хотів і дружині допомогти золото для Азербайджану виграти, і Неньку Україну прославити.

    Тож згідно Указу президента України №522/2019, «за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України», кавалерами стали...

    Орден «За заслуги» І ступеня

    Бондаренко Богдан Вікторович - чемпіон та бронзовий призер з легкої атлетики

    Орден «За заслуги» II ступеня

    Беленюк Жан Венсанович - чемпіон з боротьби греко-римської
    Верняєв Олег Юрійович - чемпіон та срібнмй призер з гімнастики спортивної
    Вихрист Віктор Вікторович - чемпіон з боксу
    Горуна Станіслав Миколайович - чемпіон з карате
    Зантарая Георгій Малхазович - чемпіон з дзюдо
    Просторов Микола Миколайович - срібной призера зі стрибків на батуті
    Смелик Сергій Володимирович - чемпіон з легкої атлетики
    Хижняк Олександр Олександрович - чемпіон з боксу

    Орден «За заслуги» ІІІ ступеня

    Буценко Микола Валерійович - срібний призер з боксу
    Вандюк Юрій Васильович - срібний призер з веслування на байдарках і каное
    Гуцол Євген Миколайович - чемпіон з легкої атлетики
    Давиденко Антон Володимирович - срібний призер зі стрибків на батуті
    Даниленко Данило Володимирович - чемпіон з легкої атлетики
    Кухарик Олег Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каное
    Миронець Олег Олександрович - чемпіон з легкої атлетики
    Омельчук Олег Петрович - срібний призер зі стрільби кульової
    Поздняков Олексій Олександрович - чемпіон з легкої атлетики
    Проценко Андрій Олексійович - чемпіон з легкої атлетики
    Рибачок Андрій Русланович - срібний призер з веслування на байдарках і каное
    Сеник Станіслав Антонович - чемпіон з легкої атлетики
    Сиромятников Олександр Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каное
    Чорномаз Богдан Анатолійович - чемпіон з легкої атлетики
    Шаматрин Артем Сергійович - чемпіон з легкої атлетики

    Орден княгині Ольги II ступеня

    Мельник Тетяна Юріївна - чемпіонка з легкої атлетики
    Прищепа Наталія Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Сайко Олена Володимирівна - срібна призерка з боротьби самбо
    Серьогіна Аніта Артурівна - чемпіонка з карате
    Стуй Христина Петрівна - чемпіонка з легкої атлетики

    Орден княгині Ольги III ступеня

    Бачинська Анастасія Юріївна - чемпіонка з гімнастики спортивної
    Бех-Романчук Марина Олександрівна - чемпіонка та бронзова призерка з легкої атлетики
    Бихно Аліна Олегівна - срібна призерка з гімнастики художньої
    Білодід Дарина Геннадіївна - чемпіонка з дзюдо
    Возняк Анастасія Романівна - срібна призерка з гімнастики художньої
    Гацько-Федусова Ганна Володимирівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Гришутіна Христина Миколаївна - чемпіонка з легкої атлетики
    Довженко Тетяна Павлівна – срібна призерка з гімнастики художньої
    Качур Яна Григорівна - дворазова чемпіонка з легкої атлетики
    Кийко Марина Вікторівна - срібна призерка зі стрибків на батуті
    Куклиновська Людмила Олегівна - чемпіонка з веслування на байдарках і каное
    Лівач Оксана Василівна - срібна призерка з боротьби вільної
    Логвиненко Аліна Вікторівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Ляхова Ольга Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Малькова Світлана Михайлівна - срібна призерка зі стрибків на батуті
    Мижерицька Діана Олександрівна - срібна призерка з гімнастики художньої
    Москальова Катерина Миколаївна - срібна призерка з боротьби самбо
    Новикова Анастасія Романівна - срібну призерку з боротьби самбо
    Плотицина Ганна Олександрівна - чемпіонка та срібна призерка з легкої атлетики
    Повх Марія Миколаївна - чемпіонка з веслування на байдарках і каное
    Рижикова Анна Василівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Сапсай Анастасія Іванівна - чемпіонка з боротьби самбо
    Соловей Ганна Миколаївна - чемпіонка з велосипедного спорту
    Старикова Олена Вікторівна - срібна призерка з велосипедного спорту
    Терлюга Анжеліка Володимирівна - срібна призерка з карате
    Ткач Юлія Анатоліївна - чемпіонка з боротьби вільної
    Хавалджи Юлія Олегівна - срібна призерка з боротьби вільної
    Юзьвяк Валерія Ігорівна - срібна призерка з гімнастики художньої

    Медаллю «За працю та звитягу»

    Барабанов Євген Олегович - бронзовий призер з боксу
    Варинська Діана Євгенівна - бронзова призерка з гімнастики спортивної
    Ковальська Галина Дмитрівна - бронзова призерка з боротьби самбо
    Коростильов Павло Сергійович - бронзовий призер зі стрільби кульової
    Костевич Олена Дмитрівна - бронзова призерка зі стрільби кульової
    Мельник Галина Юріївна - бронзова призерка з карате
    Нікольченко Владислава Ігорівна - бронзова призерка з гімнастики художньої
    Оґаннесян Ґор Варданович - бронзовий призер з боротьби вільної
    Пахнюк Петро Володимирович - бронзовий призер з гімнастики спортивної
    Радівілов Ігор Віталійович - бронзовий призер з гімнастики спортивної
    Смаль Наталія Миколаївна - бронзова призерка з боротьби самбо
    Хоцянівський Олександр Йосипович - бронзовий призер з боротьби вільної
    Черкасова Алла Костянтинівна - бронзова призерка з боротьби вільної
    Чоботар Валерій Валерійович - бронзовий призер з карате

    Також за значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року нагородили й тренерів.

    Медаль «За працю та звитягу»

    Басенко Сергій Валерійович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини Стуй
    Бондаренко Віктор Васильович - тренер чемпіона та бронзового призера з легкої атлетики Богдана Бондаренка
    Горбаченко Юрій Семенович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини Гришутіної
    Сартинський Геннадій Людвиговичй - тренера чемпіонів, срібного та бронзового призерів з гімнастики спортивної Олега Верняєва та Петра Пахнюка
    Тонкошнур Олександр Олександрович - тренер чемпіонк з карате Аніти Серьогіної
    Федорець Володимир Андрійович - тренер чемпіонок з легкої атлетики Тетяни Мельник і Яни Качур
    Хижняк Олександр Олександрович - тренер чемпіона з боксу Олександра Хижняка

    Почесного звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України» удостоєні:

    Вегнер Олена Анатоліївна - тренер чемпіона з легкої атлетики Данила Даниленка
    Дуброва Віталій Вікторович - тренер чемпіона з дзюдо Георгія Зантараї
    Зуєв Геннадій Володимирович - тренер чемпіона з легкої атлетики Андрія Проценка
    Кравченко Володимир Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Анни Рижикової
    Крушинський Вадим Вікторович - тренер чемпіонки та бронзової призерки з легкої атлетики Марини Бех-Романчук
    Кузнєцова Світлана Олегівна - тренер чемпіонки з дзюдо Дарини Білодід
    Ляховий Олександр Миколайович - тренер чемпіона з боксу Віктора Вихриста
    Ляхова Тетяна Миколаївна - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ольги Ляхової
    Марченко Михайло Степанович - тренер чемпіон з легкої атлетики Олексія Позднякова
    Нікулін Антон Володимирович - тренер чемпіонів з карате Станіслава Горуни і Галини Мельник
    Павлюк Іван Григорович - тренер чемпіона з легкої атлетики Олега Миронця
    Паламарчук Олександр Анатолійович - тренер чемпіонки та срібної призерки з легкої атлетики Ганни Плотициної
    Перегинець Михайло Іванович - тренер чемпіона з легкої атлетики Станіслава Сеника
    Пилипей Леонід Петрович - тренер чемпіона з легкої атлетики Євгена Гуцола
    Попеляєв Андрій Володимирович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Наталії Прищепи
    Рабченюк Анастасія Володимирівна - тренер чемпіонів з легкої атлетики Богдана Чорномаза і Артема Шаматрина
    Римар Володимир Ігорович - тренер чемпіонки з боротьби самбо Анастасії Сапсай
    Римко В'ячеслав Вікторович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ганни Гацько-Федусової
    Руденко Михайло Михайлович - тренер чемпіонки з самбо Анастасії Сапсай, срібної призерки з боротьби самбо Анастасії Новикової, бронзової призерки з боротьби самбо Наталії Смаль
    Серорез Тетяна Борисівна - тренер чемпіона з легкої атлетики Сергія Смелика
    Симонов Олександр Геннадійович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Людмили Куклиновської, срібного призера з веслування на байдарках і каное Олега Кухарика
    Тичко Орест Богданович - тренер чемпіонки з велосипедного спору Ганни Соловей
    Ткач Олександр Леонідович - тренер чемпіонки з боротьби вільної Юлії Ткач
    Чумак Анатолій Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Аліни Логвиненко
    Шацьких Володимир Володимирович - тренер чемпіона з боротьби греко-римської Жана Беленюка
    Шевчук Андрій Богданович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Марії Повх

     Читайте також: Нехай весь світ зачекає. Через Зеленського зірвали проведення легкоатлетичного чемпіонату
    Під час сьогоднішньої зустрічі з провідними спортсменами і тренерами на олімпійській базі в Конча-Заспі президент України Володимир Олександрович Зеленський нагородив орденами, медалями і званнями цілу когорту спортсменів і тренерів, найперше з числа чемпіонів і прзерів ІІ Європейських ігор, які відбувалися у Мінську (Білорусь). Проіґнорував лише борцівського наставника Андрія Стадника, який хотів і дружині допомогти золото для Азербайджану виграти, і Неньку Україну прославити.  
    Тож згідно Указу президента України №522/2019, «за досягнення високих спортивних результатів на II Європейських іграх, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України», кавалерами стали...
    Орден «За заслуги» І ступеня
    Бондаренко Богдан Вікторович - чемпіон та бронзовий призер з легкої атлетики
    Орден «За заслуги» II ступеня
    Беленюк Жан Венсанович - чемпіон з боротьби греко-римськоїВерняєв Олег Юрійович - чемпіон та срібнмй призер з гімнастики спортивноїВихрист Віктор Вікторович - чемпіон з боксуГоруна Станіслав Миколайович - чемпіон з каратеЗантарая Георгій Малхазович - чемпіон з дзюдоПросторов Микола Миколайович - срібной призера зі стрибків на батутіСмелик Сергій Володимирович - чемпіон з легкої атлетикиХижняк Олександр Олександрович - чемпіон з боксу
    Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
    Буценко Микола Валерійович - срібний призер з боксуВандюк Юрій Васильович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеГуцол Євген Миколайович - чемпіон з легкої атлетикиДавиденко Антон Володимирович - срібний призер зі стрибків на батутіДаниленко Данило Володимирович - чемпіон з легкої атлетикиКухарик Олег Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеМиронець Олег Олександрович - чемпіон з легкої атлетикиОмельчук Олег Петрович - срібний призер зі стрільби кульовоїПоздняков Олексій Олександрович - чемпіон з легкої атлетикиПроценко Андрій Олексійович - чемпіон з легкої атлетикиРибачок Андрій Русланович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеСеник Станіслав Антонович - чемпіон з легкої атлетикиСиромятников Олександр Володимирович - срібний призер з веслування на байдарках і каноеЧорномаз Богдан Анатолійович - чемпіон з легкої атлетикиШаматрин Артем Сергійович - чемпіон з легкої атлетики
    Орден княгині Ольги II ступеня
    Мельник Тетяна Юріївна - чемпіонка з легкої атлетикиПрищепа Наталія Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетикиСайко Олена Володимирівна - срібна призерка з боротьби самбоСерьогіна Аніта Артурівна - чемпіонка з каратеСтуй Христина Петрівна - чемпіонка з легкої атлетики
    Орденом княгині Ольги III ступеня
    Бачинська Анастасія Юріївна - чемпіонка з гімнастики спортивноїБех-Романчук Марина Олександрівна - чемпіонка та бронзова призерка з легкої атлетикиБихно Аліна Олегівна - срібна призерка з гімнастики художньоїБілодід Дарина Геннадіївна - чемпіонка з дзюдоВозняк Анастасіч Романівна - срібна призерка з гімнастики художньоїГацько-Федусова Ганна Володимирівна - чемпіонка з легкої атлетикиГришутіна Христина Миколаївна - чемпіонка з легкої атлетикиДовженко Тетяна Павлівна – срібна призерка з гімнастики художньоїКачур Яна Григорівна - дворазова чемпіонка з легкої атлетикиКийко Марина Вікторівна - срібна призерка зі стрибків на батутіКуклиновська Людмила Олегівна - чемпіонка з веслування на байдарках і каноеЛівач Оксана Василівна - срібна призерка з боротьби вільноїЛогвиненко Аліна Вікторівна - чемпіонка з легкої атлетикиЛяхова Ольга Олександрівна - чемпіонка з легкої атлетикиМалькова Світлана Михайлівна - срібна призерка зі стрибків на батутіМижерицька Діана Олександрівна - срібна призерка з гімнастики художньоїМоскальова Катерина Миколаївна - срібна призерка з боротьби самбоНовикова Анастасія Романівна - срібну призерку з боротьби самбоПлотицина Ганна Олександрівна - чемпіонка та срібна призерка з легкої атлетикиПовх Марія Миколаївна - чемпіонка з веслування на байдарках і каноеРижикова Анна Василівна - чемпіонка з легкої атлетикиСапсай Анастасія Іванівна - чемпіонка з боротьби самбоСоловей Ганна Миколаївна - чемпіонка з велосипедного спортуСтарикова Олена Вікторівна - срібна призерка з велосипедного спортуТерлюга Анжеліка Володимирівна - срібна призерка з каратеТкач Юлія Анатоліївна - чемпіонка з боротьби вільноїХавалджи Юлія Олегівна - срібна призерка з боротьби вільноїЮзьвяк Валерія Ігорівна - срібна призерка з гімнастики художньої
    Медаллю «За працю та звитягу»
    Барабанов Євген Олегович - бронзовий призер з боксуВаринська Діана Євгенівна - бронзова призерка з гімнастики спортивноїКовальська Галина Дмитрівна - бронзова призерка з боротьби самбоКоростильов Павло Сергійович - бронзовий призер зі стрільби кульовоїКостевич Олена Дмитрівна - бронзова призерка зі стрільби кульовоїМельник Галина Юріївна - бронзова призерка з каратеНікольченко Владислава Ігорівна - бронзова призерка з гімнастики художньоїОґаннесян Ґор Варданович - бронзовий призер з боротьби вільноїПахнюк Петро Володимирович - бронзовий призер з гімнастики спортивноїРадівілов Ігор Віталійович - бронзовий призер з гімнастики спортивноїСмаль Наталія Миколаївна - бронзова призерка з боротьби самбоХоцянівський Олександр Йосипович - бронзовий призер з боротьби вільноїЧеркасова Алла Костянтинівна - бронзова призерка з боротьби вільноїЧоботар Валерій Валерійович - бронзовий призер з карате
    Також за значний особистий внесок у підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною збірною командою України на II Європейських іграх 2019 року нагородили й тренерів.
    Медаль «За працю та звитягу»
    Басенко Сергій Валерійович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини СтуйБондаренко Віктор Васильович - тренер чемпіона та бронзового призера з легкої атлетики Богдана БондаренкаГорбаченко Юрій Семенович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Христини ГришутіноїСартинський Геннадій Людвиговичй - тренера чемпіонів, срібного та бронзового призерів з гімнастики спортивної Олега Верняєва та Петра ПахнюкаТонкошнур Олександр Олександрович - тренер чемпіонк з карате Аніти СерьогіноїФедорець Володимир Андрійович - тренер чемпіонок з легкої атлетики Тетяни Мельник і Яни КачурХижняк Олександр Олександрович - тренер чемпіона з боксу Олександра Хижняка
    Почесного звання «Заслужений працівник фізкультури і спорту України» удостоєні: 
    Вегнер Олена Анатоліївна - тренер чемпіона з легкої атлетики Данила ДаниленкаДуброва Віталій Вікторович - тренер чемпіона з дзюдо Георгія ЗантараїЗуєв Геннадій Володимирович - тренер чемпіона з легкої атлетики Андрія ПроценкаКравченко Володимир Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Анни РижиковоїКрушинський Вадим Вікторович - тренер чемпіонки та бронзової призерки з легкої атлетики Марини Бех-РоманчукКузнєцова Світлана Олегівна - тренер чемпіонки з дзюдо Дарини БілодідЛяховий Олександр Миколайович - тренер чемпіона з боксу Віктора ВихристаЛяхова Тетяна Миколаївна - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ольги ЛяховоїМарченко Михайло Степанович - тренер чемпіон з легкої атлетики Олексія ПоздняковаНікулін Антон Володимирович - тренер чемпіонів з карате Станіслава Горуни і Галини МельникПавлюк Іван Григорович - тренер чемпіона з легкої атлетики Олега МиронцяПаламарчук Олександр Анатолійович - тренер чемпіонки та срібної призерки з легкої атлетики Ганни ПлотициноїПерегинець Михайло Іванович - тренер чемпіона з легкої атлетики Станіслава СеникаПилипей Леонід Петрович - тренер чемпіона з легкої атлетики Євгена ГуцолаПопеляєв Андрій Володимирович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Наталії ПрищепиРабченюк Анастасія Володимирівна - тренер чемпіонів з легкої атлетики Богдана Чорномаза і Артема ШаматринаРимар Володимир Ігорович - тренер чемпіонки з боротьби самбо Анастасії СапсайРимко В'ячеслав Вікторович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Ганни Гацько-ФедусовоїРуденко Михайло Михайлович - тренер чемпіонки з самбо Анастасії Сапсай, срібної призерки з боротьби самбо Анастасії Новикової, бронзової призерки з боротьби самбо Наталії СмальСерорез Тетяна Борисівна - тренер чемпіона з легкої атлетики Сергія СмеликаСимонов Олександр Геннадійович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Людмили Куклиновської, срібного призера з веслування на байдарках і каное Олега КухарикаТичко Орест Богданович - тренер чемпіонки з велосипедного спору Ганни СоловейТкач Олександр Леонідович - тренер чемпіонки з боротьби вільної Юлії ТкачЧумак Анатолій Іванович - тренер чемпіонки з легкої атлетики Аліни ЛогвиненкоШацьких Володимир Володимирович - тренер чемпіона з боротьби греко-римської Жана БеленюкаШевчук Андрій Богданович - тренер чемпіонки з веслування на байдарках і каное Марії Повх
    Богдан Бондаренко Олег Верняєв Ігор Радівілов Ганна Гацько-Федусова Олег Омельчук Георгій Зантарая дзюдо Андрій Проценко Олександр Хоцянівський Ганна Соловей Ганна Старикова Олександр Хижняк Жан Беленюк Оксана Лівач Дарина Білодід Ольга Ляхова Марина Бех-Романчук Алла Черкасова Юлія Ткач Валерій Чоботар Наталія Прищепа Станіслав Горуна Аніта Серьогіна Христина Стуй Віталій Дуброва Петро Пахнюк Анастасія Бачинська Віктор Вихрист Антон Давиденко Микола Просторов Євген Барабанов Влада Нікольченко Марина Кийко Світлана Малькова Олександр Сиромятников Олег Кухарик Юрій Вандюк Андрій Рибачок Людмила Куклиновська Микола Буценко Олег Миронець Аліна Логвиненко Анна Плотицина Євген Гуцол Яна Качур Богдан Чорномаз Данило Даниленко Тетяна Мельник Олексій Поздняков Сергій Смелик Станіслав Сеник Андрій Стадник Артем Шаматрин Галина Мельник Анастасія Сапсай Анастасія Возняк Світлана Кузнєцова Олена Сайко Аліна Бихно Христина Гришутіна Тетяна Довженко Володимир Шацьких Наталія Смаль Діана Мижерицька
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ