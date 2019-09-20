  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тенісист Стаховський випустив власне вино

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Тенісист Стаховський випустив власне вино
    Сергій Стаховський
    Твіттер

    Незабаром вино від Стаховського буде продаватися в українських магазинах

    Український тенісист Сергій Стаховський готує до продажу першу партію вина власного виробництва.

    Про це спортсмен повідомив у мережі Інстаграм.

    «Як ви вже, мабуть, чули, кілька років тому я долучився до виноробного бізнесу. З радістю повідомляю, що перший врожай найближчим часом буде розлито в пляшки. Червоне вино сорту Мерло ACE by STAKHOVSKY незабаром продаватиметься в Україні», - написав тенісист.

    Читайте також: 41-річна олімпійська чемпіонка Подкопаєва народила дитину

    Сергій Стаховський вирощує виноград на Берегівщині, що на Закарпатті. 

    Читайте також
    Сергій Стаховський теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ