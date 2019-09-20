Тенісист Стаховський випустив власне вино



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Сергій Стаховський Твіттер

Незабаром вино від Стаховського буде продаватися в українських магазинах

Український тенісист Сергій Стаховський готує до продажу першу партію вина власного виробництва.

Про це спортсмен повідомив у мережі Інстаграм.

«Як ви вже, мабуть, чули, кілька років тому я долучився до виноробного бізнесу. З радістю повідомляю, що перший врожай найближчим часом буде розлито в пляшки. Червоне вино сорту Мерло ACE by STAKHOVSKY незабаром продаватиметься в Україні», - написав тенісист.

Сергій Стаховський вирощує виноград на Берегівщині, що на Закарпатті.