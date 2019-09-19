41-річна олімпійська чемпіонка Подкопаєва народила дитину



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Лілія Подкопаєва стала мамою втретє Instagram Лілії Подкопаєвої

Лілія вже виховує двох дітей

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики українка Лілія Подкопаєва народила дитину.

Фото з немовлям Подкопаєва оприлюднила у Instagram.

Славетна гімнастка народила дитину від бізнесмена Ігоря Дубинського, з яким вона мешкає у США.

Це не перші пологи 41-річної Лілії Подкопаєвої. У 2007 році вона народила доньку Кароліну від бізнесмена Тимофія Нагорного. За рік до цього пара всиновила сина Вадима. Після розлучення батьків діти залишились жити із матір’ю.

На Олімпіаді-1996 у Атланті Лілія Подкопаєва здобула золоті медалі у абсолютній першості та вільних вправах.