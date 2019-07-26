Тенісист Томич про те, як зберігає спокій на корті: Я курю багато трави



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Фото: AFP

Нова витівка скандального гравця

Австралійський тенісист Бернард Томич переміг земляка Меттью Ебдена у другому колі турніру в Атланті (6:4, 7:6).

Після зустрічі Томича запитали про те, чому він так спокійно поводиться на корті, на що тенісист відповів: «Я курю багато трави, і це допомагає».

У чвертьфіналі 26-річний австралієць зіграє з іншим співвітчизником Алексом де Мінауром, якйи отрима на турнірі третій номер посіву. Томич може виграти три матчі поспіль вперше з вересня минулого року.

Нагадаємо, нещодавно Бернарда Томича позбавили всіх призових, які він заробив на Вімблдоні.

На думку рефері, виступ автралійця в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Цонга не відповідав професійним стандартам.

Він був оштрафований на максимальну суму в 45 тис. фунтів, яка буде вирахувана з призових.