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    Тенісист Томич про те, як зберігає спокій на корті: Я курю багато трави

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    Тенісист Томич про те, як зберігає спокій на корті: Я курю багато трави
    Фото: AFP

    Нова витівка скандального гравця

    Австралійський тенісист Бернард Томич переміг земляка Меттью Ебдена у другому колі турніру в Атланті (6:4, 7:6).

    Після зустрічі Томича запитали про те, чому він так спокійно поводиться на корті, на що тенісист відповів: «Я курю багато трави, і це допомагає».

    У чвертьфіналі 26-річний австралієць зіграє з іншим співвітчизником Алексом де Мінауром, якйи отрима на турнірі третій номер посіву. Томич може виграти три матчі поспіль вперше з вересня минулого року.

    Нагадаємо, нещодавно Бернарда Томича позбавили всіх призових, які він заробив на Вімблдоні.

    На думку рефері, виступ автралійця в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Цонга не відповідав професійним стандартам.

    Він був оштрафований на максимальну суму в 45 тис. фунтів, яка буде вирахувана з призових.

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