Леся Цуренко завершила боротьбу у чвертьфіналі US Open-2018
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Розсилка
В української тенісистки не залишилося сил протистояти Наомі Осаці
Леся Цуренко не змогла оновити власний рекорд на турнірах Grand Slam.
У середу, 5 вересня, друга ракетка України грала у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США 2018 року з тенісу.
Нагадаємо, що Цуренко вперше у кар'єрі дійшла так далеко на найпрестижніших тенісних турнірах.
А от у півфінал Лесю на пустила 19-та ракетка світу японка Наомі Осака.
Перемога над українкою далася суперниці доволі легко – наша співвітчизниця зуміла взяти лише два гейми.
Матч протривав всього 59 хвилин, за які Цуренко програла аж п'ять власних подач.
US Open - 2018
The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $40,912,000
Чвертьфінал
Наомі Осака (Японія, 20) – Леся Цуренко (Україна) – 6:1, 6:1
Нагадаємо, Еліна Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал US Open.