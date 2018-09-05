Леся Цуренко завершила боротьбу у чвертьфіналі US Open-2018



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Леся Цуренко. Фото usopen.org

В української тенісистки не залишилося сил протистояти Наомі Осаці

Леся Цуренко не змогла оновити власний рекорд на турнірах Grand Slam.

У середу, 5 вересня, друга ракетка України грала у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США 2018 року з тенісу.

Нагадаємо, що Цуренко вперше у кар'єрі дійшла так далеко на найпрестижніших тенісних турнірах.

А от у півфінал Лесю на пустила 19-та ракетка світу японка Наомі Осака.

Перемога над українкою далася суперниці доволі легко – наша співвітчизниця зуміла взяти лише два гейми.

Матч протривав всього 59 хвилин, за які Цуренко програла аж п'ять власних подач.

US Open - 2018

The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $40,912,000

Чвертьфінал

Наомі Осака (Японія, 20) – Леся Цуренко (Україна) – 6:1, 6:1

Нагадаємо, Еліна Світоліна не зуміла вийти у чвертьфінал US Open.