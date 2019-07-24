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    Толерантний до російської агресії Гвоздик подивився б бій Кіркорова з Леонтьєвим

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    Олександр Гвоздик - Толерантний до російської агресії Гвоздик подивився б бій Кіркорова з Леонтьєвим
    Олександр Гвоздик
    Телеканал 24

    Боксер з України ніяк не може обійтися без «руского міра»

    Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував можливість поєдинку 36-річного чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO Сєргєя Ковальова (33-3-1) та мексиканського средньоваговика Сауля Альвареса (51-1-2, 35 КО).

    «А в чому проблема? Наприклад, мені казали що бій Мейвезера й Макгрегора це цирк та суперечить спорту. Та все ж, окрім спорту бокс – шоу-бізнес. Якби мені сказали, що Кіркоров боксуватиме проти Леонтьєва і перегляд коштує 200 доларів, я швидше за все заплатив би. То ж Ковальов зможе добре заробити на цьому конкурентному бою. Що в цьому поганого?» - сказав Гвоздик в ефірі каналу #ZeRingШоу.

    Нагадаємо, раніше український боксер у скандальному коментарі зазначив, що не вважає Росію агресором, який розв’язав війну проти України.

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